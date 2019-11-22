恶劣天气该不该叫外卖？

近些天，全国多地迎来寒潮天气，许多人当起“宅男”“宅女”，吃喝全靠外卖。而在网上，“外卖小哥风中寸步难行”“恶劣天气应不应该点外卖”等话题也登上热搜。有人认为，这种天气，消费者应将心比心，不点或少点外卖。也有人表示，消费纯属个人自由，外卖小哥本就以此为生，外卖量大减，收入何来？

这类争论并非首次出现。天气恶劣，确实会给户外工作者带来风险，此前台风季时，就发生过外卖小哥遇险身亡的悲剧。舆论场持续关注这一话题，体现了人文关怀。但话又说回来，对任何一个劳动群体，安全和收益都是重要关切。与其争论“二选一”，不如想一想如何追求两方面的均衡，让“不出工，没负担；出工者，有收益”成为可能。

反观现实，短板显而易见。一方面，相关法律法规尚不健全。资料显示，在特殊天气劳动保护方面，除了2015年5月1日起施行的《宁波市特殊天气劳动保护办法》以外，国内尚无其他相关法律法规。这意味着，不论是外卖平台完善管理，还是外卖小哥维护权益，都面临无法可依的尴尬。另一方面，外卖平台管理水平参差不齐。企业天然追求利润，指望平台自发牺牲一部分经济利益保障员工权益并不现实。尤其是跟平台比起来，小哥处于劣势地位。在按单计价、迟到罚款、不干走人等规矩之下，大多只能“敢怒不敢言”“有苦说不出”。

先行一步的宁波，针对高温、低温、台风、暴雨、暴雪、道路结冰、强对流、大气重污染等八类特殊天气，要求企业对从业者实施有效的劳动保护。用人单位违反相关规定，最高将被处以3万元罚款。这对各地不乏启示意义，期盼相关部门能够及时跟进，因地制宜地出台法律法规。也只有这样，我们才能推动更多外卖平台完善自身的管理办法，也才能让那些想维权的从业者真正有底气。

“如果大家都不点外卖了，我们靠啥吃饭呢？”“我们风里来雨里去就是为了赚钱，顾客有吃饭需求，外卖员就有义务送餐。”从外卖小哥的反馈看，苦点累点没什么，只是希望多赚点，这就是他们再朴素不过的想法。制度短板要补，消费者的理解同样必不可少。遇到极端天气，大家视情况点外卖，点了就多一些理解，别为迟到几分钟而斤斤计较，记得真诚地道一声“谢谢”。当制度愈发完善、人心愈发温暖，以快递小哥为代表的辛勤劳动者，势必会有更强的获得感，受益的也将是整个社会。