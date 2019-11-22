把改善乡村医生待遇政策落到实处

解决村医问题，关键是要建立吸引人才、留住人才的好机制，从根本上解决村医的待遇和养老问题

在新中国成立70年“最美奋斗者”名单中，有两位乡村医生令人瞩目。一位是60后，云南省福贡县石月亮乡拉马底村乡村医生邓前堆；一位是80后，山西省大宁县徐家垛乡乐堂村乡村医生贺星龙。两代村医，一样情怀。他们用仁心仁术，为广大乡村医生赢得了荣誉。

我国有近百万乡村医生。他们长期扎根农村，风里来雨里去，为乡亲们防病治病。无论白天黑夜，路途远近，只要病人需要，他们随叫随到，无怨无悔，为维护亿万农民健康作出了不可磨灭的贡献。1978年，在阿拉木图召开的国际初级卫生保健会议上，中国的县乡村三级医疗体系得到广泛认可，被世卫组织誉为发展中国家的典范。改革开放以来，我国乡村医生整体素质不断提高，医疗服务能力显著提升，成为农民健康的守护人。

最近，国家卫健委宣布：力争到2019年底前，全面消除乡村医疗卫生机构和人员“空白点”。所谓“空白点”，就是指一个村要么没有卫生室，要么没有乡村医生。换言之，或者“无房无人”，或者“有房无人”。村卫生室是农村三级医疗卫生服务网的网底，村医承担着亿万农民的基本医疗和公共卫生服务。但是，目前村卫生室和村医数量呈减少趋势，尤其是村医队伍状况不容乐观。截至2018年末，全国乡村医生和卫生员为90.7万人，比上年减少6.2万人。一些地方出现村医“空白点”，主要原因是村医待遇缺乏保障，晋升渠道又窄，子女教育受影响，很多年轻人不愿意当村医。老村医干不动了，年轻村医又离职弃岗，自然就出现了青黄不接的状况。

挣得少、缺身份、无养老，是村医面临的普遍问题。目前，村医收入主要有三项：一般诊疗费、基本药物零差率补助、基本公共卫生服务经费。在人口较多的大村，村医待遇相对较好；在人口较少的小村，村医待遇相对较差。更重要的是，乡村医生身份不明确，没有编制，退休后生活没有保障。为此，不少地方推出改善乡村医生待遇的好政策。例如，江苏自2007年起推进乡村医生养老保险制度建设，将符合条件的乡村医生纳入企业职工基本养老保险制度，2012年底全面实现乡村医生老有所养目标；山西建立乡村医生退养补助政策，对年满60周岁且累计服务满25年的乡村医生，办理退养手续后，除享受城乡居民养老保险外，给予每人每月不低于当地最低工资标准一半的退休金。这一系列利好政策给乡村医生吃下了“定心丸”。

乡村医生是农村医疗卫生网底的重要组成部分，乡村医生队伍的稳定和健康发展，关系到广大农民的切身利益。解决村医问题，关键是要建立吸引人才、留住人才的好机制，从根本上解决村医的待遇和养老问题，留住村医的心。一是明确乡村医生的身份，突出政府责任、基层特点、行业特点、执业风险，大幅提高乡村医生的收入，完善村医养老政策，为其解除后顾之忧。二是建立符合国情的乡村医生培养制度，从上岗、执业、管理、培训、晋升等方面进行顶层设计，真正培养一支留得住、信得过的村医队伍。三是建立县域医疗卫生共同体，推进“县乡一体、乡村一体”机制建设，通过乡聘村用、选派医生到村卫生室巡诊或派驻等方式，解决村卫生室无合格医生问题，逐步实现县乡村三级医务人员同质化，让百姓在村里就能看上高水平的医生。

乡村医生是一个平凡而伟大群体。愿乡村医生成为一个令人尊重和羡慕的职业，为健康中国建设再立新功！

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 19 版）