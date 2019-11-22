发展护理保险 扩大服务供给

“阿姨，再张下嘴。好了，再漱下口……”在浙江省嘉兴市亲亲家园老年颐养中心，护理员小顾正在为98岁的老人姚静芳做口腔清洁，动作利落娴熟。放在老人床头的一张护理服务计划执行单显示，老人每天都会享受口腔清洁、头面部清洁梳理、手足部清洁等27项专业照护。

姚静芳享受的是当地试行的长期护理保险服务。长期护理保险简称长护险，是在老年人出现重度失能时提供护理保障或者经济补偿的保险。长期护理保险最早于2012年在山东省青岛市探索，2016年在全国15个城市试点，还有近50个城市陆续自愿试点，为失能老人提供护理保险服务。

截至2018年6月底，我国长期护理保险试点覆盖5700万人，目前已有18.45万人受益。

老人护理成为刚需

失能半失能老人的长期护理问题，为家庭带来沉重负担

“母亲不仅年事已高，还有严重的关节炎，大部分时间都得卧床。以前是我们24小时照顾，可是我已经70多了。”在嘉兴开展长期护理保险之前，姚静芳的女儿一直是照顾她的主力，但是小老人照顾老老人，着实力不从心。

因为脑梗失能瘫痪在床11年，83岁的嘉兴市老人金静成全靠70多岁的老伴照顾。身形矮小的老伴每天要为身高180厘米、体重150斤左右的丈夫翻身、擦洗、喂饭、清洁，越来越吃力。说起照顾丈夫的日子，她满是无奈：“我也想让他到轮椅上坐坐，可我真的弄不动。”

中国保险行业协会发布的《2016中国长期护理调研报告》显示，全国7%的家庭有需要长期护理的老人，绝大部分由配偶、子女或亲戚照护。失能半失能老人的长期护理问题，给很多家庭带来沉重负担。

国家卫健委老龄健康司司长王海东介绍，我国正处于人口老龄化快速发展阶段，截至2018年底，60岁及以上老年人口达2.5亿，我国人均预期寿命为77.0岁，而人均健康预期寿命仅为68.7岁，老年人平均有8年多的时间带病生存，患有一种以上慢性病的比例高达75%，患病人数接近1.9亿，失能和部分失能老年人超过4000万，老年人对健康服务的需求愈发迫切。

对老年人来说，养老离不开疾病治疗、生活照料和康复护理三项基本服务。相对来说，生活照料和康复护理这两项是短板。国务院发展研究中心提供的数据显示，我国65岁以上老人的长期护理需求平均为13%，75岁至80岁老人中每5人就有1人需要长期护理，80岁至90岁老人每2人中就有1人有护理需求，90岁以上老人基本上都需要长期护理。

2016年6月，人力资源和社会保障部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，选择在江西上饶、四川成都等15个城市启动长期护理保险试点工作。

家庭负担大幅减轻

保障失能人员基本生活权益，有助于失能半失能人员陪护亲属重返劳动力市场

在嘉兴，长护险每人每年缴纳120元，其中个人缴纳30元，其余为财政和医保基金支出。经过长护险资格评定，在家享受基金支付最高每年14400元的专业上门护理服务。如果老人选择去养老或残疾托养机构，则能享受到基金支付最高每年25200元的护理服务。

“母亲退休工资2000多元，再加上长护险核减将近2000元，我们子女不用再出什么钱，就能让她在养老院接受照顾，长护险减轻了我们家的负担。”姚静芳的女儿说。她现在每天到养老院看母亲，既能陪伴母亲，又不再为护理发愁。

提起长期护理保险，金静成的老伴说：“专业护理让老伴生活质量更高了。自从有了上门照护，老伴说话声音变大了，脸上笑容也变多了。”

嘉兴市医保局副局长王保国介绍，当地长护险中的护理服务是强制性项目，目的在于让失能老人真正享受到专业照护，同时引导培育护理市场。没有实施长护险之前，嘉兴没有一位能上门服务的养老护理员，现在有160多位了。

长护险不仅覆盖老年人群，还能为其他年龄段的失能人群兜底。在上饶，37岁的小周脑部以下全部瘫痪，无法说话，连吃饭都需要人用小勺送到口腔深部。小周母亲护理10多年，实在不堪重负，于是将他送到当地的护理机构。但是，每年不菲的照护费用让小周父母感到吃力。小周被纳入长期护理保险之后，家人每年为其缴纳40元的长护险金，就能享受每月1080元的护理补贴。

长护险不仅缓解了失能人员长期护理保障问题，同时也节省了医保基金。上饶市长护办主任蒋勇分析，对比全市764例享受长护险待遇满一年人群，其住院次数由年人均1.284次下降到0.8115次，下降36.8%；人均年医保基金支出由1.06万元下降到0.63万元，下降40%。

中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文指出，长护险可以释放家庭劳动力，形成产业链。建立长期护理保险制度，保障失能人员基本生活权益，有助于失能半失能人员陪护亲属重返劳动力市场和提高劳动供给水平，有利于促进养老服务业的发展和拓展新业态。

“一城一策”亟须统一

筹资方式和渠道不同，标准和保障范围也不同，各地试点存在较大差异，长护险尚未形成统一的制度框架

90岁高龄的李奶奶住在上海市静安区。她是上海享受到长护险待遇的18万人之一。根据不同的评估等级，可以享受到不同的服务时间。护理员每天来1小时，每次服务价格为65元，由长护险基金支付90%，李奶奶支付6.5元。

在嘉兴，上门护理每小时16元，个人自费20%，这笔费用目前由机构分担。在上饶，每月18个小时总价900元的上门护理费，全部被纳入长护险基金，失能人员每人每年缴纳50元长护险基金，不用再额外缴费。

“各地试点存在较大差异，保障范围、保障水平、失能失智评估量表、筹资渠道、筹资标准等关键环节，都存在不统一的问题。”郑秉文指出，长期护理保险制度试点3年，目前尚未形成统一的制度框架。

在长期护理险出资方式上，上饶尝试补贴加自费相结合的方式。2019年，上饶市按照每人每年90元的水平，由财政（或单位）负担5元、医保基金划转35元、个人负担50元，明确了财政、单位和个人的责任分担机制。

推行长护险，必须解决筹资机制的不统一问题。目前15个试点城市有6种筹资方式：完全依赖医保、医保+个人、医保+个人+财政、医保+个人+财政+福彩等。筹资方式和渠道不同，标准和保障范围也不同，各地试点存在较大差异，“一城一策”亟须统一的顶层设计。

2019年9月，民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》，强调扩大长期护理保险制度试点，鼓励发展商业长期护理保险产品。最近，国家卫健委、国家发改委等八部门发布《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》，要求加强长期照护服务，全面建立经济困难的高龄、失能老年人补贴制度，并做好与长期护理保险制度的衔接。研究建立稳定可持续的筹资机制，推动形成符合国情的长期护理保险制度框架。

失能等级评估决定了长护险覆盖多少人，这与筹资标准、服务质量、服务水平等环环相扣。从目前试点城市情况来看，失能等级评定没有统一标准。郑秉文表示，规范、统一的失能及照护需求评估，是长护险制度的重要基石，是养老服务业发展的重要基础，是形成统一市场的前提条件，也是基本公共服务均等化的必然要求。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 19 版）