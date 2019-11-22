11月20日，总部位于法国巴黎的联合国教科文组织举办《儿童权利公约》通过30周年纪念活动，呼吁世界各国恪守承诺，为保障所有国家所有儿童的权利作出新的更大行动。

《儿童权利公约》于1989年11月20日由联合国大会通过，涵盖儿童社会、经济、文化、公民与政治权利，是迄今为止得到最广泛批准的人权公约。美国是唯一一个未签署该公约的国家。根据联合国儿童基金会（儿基会）发布的最新数据，该公约签署30年以来，儿童生活水平得到显著改善。自1990年以来，全球5岁以下儿童死亡率在30年间降低了约60%，儿童营养不良比例几乎减半，小学适龄儿童的失学率从18%下降至8%。

儿基会同时指出，全球在儿童权利方面所取得的进展并不均衡，仍有大量儿童饱受战乱、疾病、失学之苦。除了健康、营养和教育等传统领域的挑战外，气候变化、网络欺凌等日益成为不容忽视的新挑战，使儿童的未来蒙上阴影。当天教科文组织的纪念活动就相关议题进行讨论，希望激励各国广泛参与、投入更多资源，将《儿童权利公约》的愿景转变为现实，惠及全世界所有儿童。

法国总统马克龙出席当天活动并发表讲话，表示将“动员全社会的力量”减少儿童遭受的暴力、保障儿童权利。联合国教科文组织总干事阿祖莱则强调要采取更多行动保障所有国家所有儿童的受教育权，“我们需要信守承诺、再接再厉，保障儿童权利就是保护我们的未来。”

当天的纪念活动同时关注儿童面临的暴力问题。马克龙在讲话中宣布了一项旨在终结儿童遭受暴力的三年计划。日前发表的“2019年法国儿童权利年度报告”指出，法国每5天就有一名孩童死于家庭暴力；在巴黎，每晚有700名儿童跟着父母流落街头，2万名未成年人和家人睡在庇护所。

以《儿童权利公约》通过30周年为契机，儿基会还发布一份报告呼吁各国进一步落实承诺、加速推进儿童权利保障具体工作，同时还会让更多青少年参与到方案设计中。“当前，保障儿童权利正处于十字路口，面临新的挑战。各国需要将承诺转化为具体行动，投入更多创意、技术、资源等，才能在未来30年取得更大进步。”儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔说。

（本报巴黎11月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 16 版）