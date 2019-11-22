重度盐碱地 蟹肥稻花香

“你看这籽粒多饱满！”“闻见没有？空气里还飘着稻米的香味呢！”……

前不久，以吉林农业大学教授赵兰坡为组长的验收专家组，来到吉林省松原市前郭县套浩太乡沙家围子村，对种植大户朱洪德的水稻示范基地进行现场测产，结果令人欣喜：600亩地平均亩产619.7公斤，赶上了当地高产田的水平。

要知道，这可不是普通的稻田，改良之前是不长庄稼的重度盐碱地。

“要不是用了胡老师的先进技术，这盐碱地里怎么也长不出这么好的水稻！”脸色黑红的朱洪德深有体会地说，“还是得相信科学！”

朱洪德说的“胡老师”，是中国农业大学资源与环境学院教授胡树文。他2006年回国后受聘中国农业大学，在工作中了解到，我国的盐碱地有5亿亩、改良前景十分巨大，于是就把研究重点转向盐碱地生态修复。他带领研究团队常年扎根松嫩平原，一心扑在盐碱地改良上。几年下来，他们开发、总结出一套盐碱地高效脱盐技术和水稻种植技术。如今，这套技术体系已在白城、松原、大庆等地示范推广50万余亩，水稻平均亩产达500公斤。

“我严格按照规矩来，从土地整理到排水时间，从施什么肥到选哪个品种，一点都不打马虎眼，结果当年改良当年见效。”朱洪德喜滋滋地说，今年6月插完秧后，他拿出两块稻田，分别放养河蟹和鱼。“田里的水质好了，盐分合适了，河蟹和鱼都长得挺好。明年我准备在全部稻田里养鱼养蟹，又能多出一笔收入。”

“改良盐碱地的成本不低吧？”记者问。

“天上不会掉馅饼，盐碱地改良不投钱咋行？但钱不会白投，科学技术是第一生产力，我早就赚回来了。”他算了一笔账：改良一亩盐碱地一次性投入2000元左右，种两年稻子就全部回本了。“我听胡老师的话，按绿色食品的要求种水稻。由于大米品质高，今年就有55亩水稻订给外地客户了，一亩地的订金是3000—5000元，效益高多了！”

朱洪德告诉记者，除了前郭县的600亩，他2017年还在农安县哈拉海镇流转了1400亩盐碱地。他说：“只要相信科学、按科学办事，就不会吃亏。明年我准备再流转1800亩。”

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 18 版）