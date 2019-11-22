儿童患糖尿病 危害比成人更大

过去儿童患糖尿病的比较少，现在随着肥胖儿童越来越多，儿童糖尿病患者也越来越多。由于儿童的认知和表达能力有限，导致疾病更难发现。如何才能早期发现儿童糖尿病？上海交通大学医学院附属新华医院内分泌代谢科主任苏青教授表示，如果孩子出现一些反常症状，比如经常尿床、喝水较多、吃得较多、很胖，以及萎靡不振、精神非常差时，家长就要警惕了，最好带孩子去做相关检查。

儿童糖尿病的危害非常巨大，从某种意义上来说比成年人患糖尿病的危害更大。“如果这个孩子8岁就患了糖尿病，不好好控制疾病的话，一般在15年左右就会出现并发症，对他的生活、寿命和家庭都将造成巨大的危害，所以儿童糖尿病更应该引起重视。”

另外，儿童糖尿病的控制也更难一些，因为儿童自制能力比较差，白天需要上学，生活比成人更加不容易掌控，因此更多地依赖于家长。在儿童血糖的控制上，儿童较容易出现并发症低血糖，而在出现低血糖后，自我防御能力也比较差，所以控制标准可以适当比成人放宽一点，一般控制在7.5mmol/l。（全媒体记者张青梅）