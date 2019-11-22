猪肉涨价推高物价涨幅 多地启动发放价格临时补贴

中新网客户端北京11月22日电(谢艺观)今年以来，受猪肉等食品价格上涨影响，各地物价涨幅走高。为保障低收入群体生活水平，绝大多数省份启动价格临时补贴，目前至少累计发放价格临时补贴55.1亿，惠及困难群众达2.22亿人次。你领到这笔钱了吗？

猪肉价格上涨推高CPI涨幅

国家统计局数据显示，10月份CPI同比上涨3.8%。其中，猪肉价格同比上涨超100%，影响CPI上涨约2.43个百分点，占CPI同比总涨幅的近三分之二。

猪肉价格推动下，10月份有20多个省份CPI涨幅超3%。四川10月份CPI同比上涨5.2%，成为今年CPI涨幅首个突破“5”的省份。广西、广东以4.7%、4.6%的CPI涨幅紧随其后。

猪肉等食品价格出现不同程度地上涨，不可避免地影响了一些特定低收入群体的生活。为保障这些群体的基本生活水平不因物价上涨而降低，绝大多数省份启动发放价格临时补贴。

国家发改委9月曾透露，4月份以来，全国多地启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，已有29个省份和新疆生产建设兵团发放价格临时补贴。

累计发放价格临时补贴55.1亿

最新数据显示，今年以来，各地已累计发放价格临时补贴55.1亿元，惠及困难群众达2.22亿人次，一定程度上缓解了食品价格上涨对困难群众基本生活的影响。

如，山东省今年已连续5次启动物价上涨联动机制。截至9月底，山东省累计发放补贴金额约1.8亿元，补贴约930万人次，补贴范围惠及全省所有城乡低保对象、特困人员、优抚对象以及领取失业保险金人员等困难群众。

吉林省从4月到9月底，共向全省城乡低保对象和特困人员连续发放6个月的临时物价补贴1.56亿元，累计救助622.14万人次。

部分地区降低启动条件 增加保障对象

这么多人都享受了价格补贴，不少小伙伴关心，谁能领到这笔钱，自己是不是其中一个？

按照发改委等五部门2016年下发的《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》，联动机制保障对象为：享受国家定期抚恤补助的优抚对象、城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员。各地可根据实际适当扩大保障范围，但不得缩小保障范围。

一些地区在国家规定的四类保障对象的基础上，适当扩大了保障范围，以更好地保障困难群众和重点人员的基本生活。

如，海南省在享受国家定期抚恤补助的优抚对象、城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员基础上，增加了全日制在校大中专(含技校)学生。

另外，上述通知指出，满足以下任一条件即可启动联动机制：(一)居民消费价格指数(CPI)单月同比涨幅达到3.5%。(二)CPI中的食品价格单月同比涨幅达到6%。各地可结合实际降低启动条件，但原则上不得提高启动条件。

记者注意到，目前一些地方降低了价格临时补贴启动条件。

如，江苏省规定，以设区市为单位，当设区市的月度CPI指数达到或超过3%，就要启动物价补贴联动机制，按月发放。

国家发改委新闻发言人孟玮11月15日表示，国家发改委会同有关部门将重点关注城乡低保对象、特困人员等困难群众，指导地方根据物价上涨情况及时启动价格补贴联动机制，足额发放价格临时补贴。(完)