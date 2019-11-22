青海严管三级医院抗菌药使用
近日，青海省卫生健康委通报2019年上半年三级医疗机构抗菌药物临床使用管理情况。结果显示，该省三级医疗机构抗菌药物临床应用管理的10项国家控制指标均符合要求，青海省人民医院等14家三级医疗机构抗菌药物临床应用控制指标全部达到规定标准，但也有部分医院的部分控制指标未达标。
通报要求，各医疗机构要按照《抗菌药物临床应用管理办法》，严格落实抗菌药物临床应用分级管理制度；加强抗菌药物供应目录管理，严格控制抗菌药物品种品规数量；加强对专档管理抗菌药物使用管理，落实碳青霉烯类、替加环素及含酶抑制剂复合制剂等专档管理抗菌药物使用会诊制度，严格掌握用药指征，提高微生物送检率。未达标医疗机构要健全抗菌药物管理制度，特别要加强医师抗菌药物处方权限管理、药师抗菌药物资格管理，加强培训考核，采取有效措施及时干预不合理用药行为，不断提高抗菌药物临床应用水平。（记者吴黎）
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