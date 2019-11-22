北京解除全部鼠疫病例密接者隔离
从北京卫生健康委获悉，11月21日8时，内蒙古自治区锡林郭勒盟市来京就医的两名肺鼠疫患者的所有密切接触者，已按照标准全部解除隔离医学观察。
据了解，两名患者近日病情危重，北京市已多次组织专家会诊，及时优化调整治疗方案，医护人员密切监测病情，中西医并重，全力救治患者。北京市将继续在国家卫生健康委指导下，充分发挥专家作用，依法科学规范做好疾病防治工作。（记者李琳 姚秀军）
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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