搭建国际医学平台 促进脑肿瘤精准医疗

北京协和医学院临床医学八年制医学博士、副主任医师、首都医科大学副教授、硕士研究生导师、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科肿瘤二病区副主任、北京市医院管理局“青苗”人才、北京市科技新星及北京市市委组织部青年拔尖人才……这是35岁的李德玲，年轻的他正用自己高超的医术和能力，为人类医疗工作默默耕耘着。

作为一名中共党员，李德玲立志做王忠诚式的好医生。他多次在院内临床技能大赛中获奖，并以最短时间完成住院医师规范化培训及主治医师工作，成为全科最年轻的副主任医师。同时，他熟练掌握神经外科疾病的诊断及手术治疗，完成各类脑肿瘤手术1000余台，手术技术精湛，获得2018年中华医学会“精艺求菁”神经外科青年医师手术技能大赛区域优秀奖。

2018年9月，受国家卫生健康委和北京市卫生健康委委托，李德玲成为援助特立尼达和多巴哥共和国的9人专家组的成员。他和团队成员们克服了时间紧、时差严重和任务重等困难，在受援地主要公立医疗机构出色地完成了十余台高难度神外手术，并开展了教学培训和学术讲座活动，为在当地的华侨华人和中资机构员工提供义诊，受到当地主流媒体的关注和广泛报道，通过自己精湛的技艺，他们也为祖国赢得了荣誉。

医疗队回国后，还受到外交部驻特多使馆致国家卫健委的明码发电“表扬信”，对其在特多期间的医疗活动给予表扬、对创新了援外医疗合作模式给予了褒奖。去年12月17日，该援外医疗队荣获了全国援外医疗工作先进集体称号。

在临床工作及科学研究中，李德玲非常注重国际交往，在普及中国技术的同时整合资源促进脑肿瘤的精准医疗。2014年，他曾在斯坦福大学神经外科及分子影像中心以访问学者身份学习，回国后获批北京市科委的“脑肿瘤分子影像与转化北京市国际科技合作基地”，搭建国际转化医学平台，协同创新技术。利用这一平台，李德玲充分发挥才干，并硕果累累。作为秘书长，在相关专家的指导下，在脑肿瘤精准医疗领域启动国际注册的临床转化试验4项，申请专利2项，参加美国及世界分子影像年会大会报告5次，壁报展示1次，还曾斩获第二届“世界分子影像大会中国论文奖”一等奖。

如今，李德玲以执委会副秘书长身份，搭建了我国首个且是唯一的国家脑肿瘤注册登记平台，申报发明专利4项、注册商标2项、软件著作权2项，惠及43家全国神经外科优势单位，推出了独特的利益共享机制，开发了功能齐备的模块系统，在脑肿瘤标准化医疗大数据平台中融入互联网+和人工智能技术，成为国内最大的协同研究与协同服务平台，具有重大学术价值和社会意义。

值得关注的是，李德玲设计研发并临床转化了具有中国知识产权的脑肿瘤双模态分子显像荧光导航技术，改变了传统手术导航系统漂移造成肿瘤残留或脑损伤的局面，提高了脑肿瘤手术的精准度，明显减少致残和肿瘤残留，延长患者生存时间。该项研究在2018年美国顶级分子显像年会中获得2项青年科学家入围奖，并在大会总结环节被评为大会亮点研究。

文/本报记者 蒋若静