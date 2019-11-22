北京市西城区广外医院副院长刘云军带领医疗团队赴青海玉树州人民医院开展医疗援助
让玉树百姓在家门口治好病
刘云军看望救治过的藏族三胞胎
青海玉树藏族自治州平均海拔4200米。三年前，西城区广外医院副院长刘云军主动请缨，带着一支西城区的医疗专家团队，来到青海玉树州人民医院，开展为期三年的医疗援青。通过一系列改革，不仅推动了医院的发展，更是为当地培养了百余位医疗骨干。
69份辞职报告激发绩效改革
医疗援助，就是帮助贫困地区摆脱“就医难”。此前有过援疆经验的刘云军以为，援青可以按部就班地推进，谁知一上任，一厚沓病退、调离报告便摆到他的案头。“数了数，69份！大多是医疗骨干。”
接下来的科室调研，情形比69份辞职报告更为严重：本应是全州最好的医院，但最多时一个月转出病人2000人次，甚至出现产妇剖宫产转到同级医院，阑尾炎手术转到下级县医院的怪现象；拥有280多人的大医院2016年已亏损1300多万元，全部流水不到6000万元，一年医疗收入仅2000多万元。
调研中刘云军发现，玉树州人民医院存在“大锅饭”、“平均主义”的分配方式，医生护士普遍认为干多干少一个样，干多了还可能承担更多的风险，反正月底绩效考核都会发一点。
“如果再这样继续下去，玉树老百姓的看病难问题怎么解决？”详细了解医院的情况后，上任20多天的刘云军决定启动绩效改革：拿出230万元医改资金作为奖金，将原来每个季度30万元的工资绩效提升到每月50万元，并将院领导班子绩效工资降低50%，向临床一线和重点科室倾斜，激发一线医务人员工作积极性。
此时，有人劝刘云军不要太“较真”，医院本身有1300多万元的亏空，如果改坏了，亏空更大，到时候没法收场，还不如安安心心“混”三年，等着回去提干最稳妥。而医生们也习惯了懒散的工作氛围，不乐意改革，也不相信改革能带来什么变化。
“很倔”的刘云军下定决心要改。他对想走的医生说，给我三个月，如果搞不好，你们尽管走。对于别人的劝说，他反问道：“要是混个头衔，别地儿也可以，如果不能带来改变，援青的意义在哪里?”
让百姓在家门口治好病
当年9月，绩效改革正式启动。一个月后，住院病人数量明显上升，两个月后达到了100人，第三个月医疗收入结余突破40万元。玉树州人民医院打响“医改”的第一枪。绩效改革后，医院上下都是正能量，连临聘人员都把医院当成自己的家。
刘云军援青期间，医院年收入超过1.4亿元，年医疗收入翻了三倍多，年绩效工资翻了9.1倍。“医改”的同时，玉树州人民医院不断完善学科建设，先后组建了包虫病诊疗基地、消化腔镜中心、高原缺氧适应性康复中心等14个新学科、6个新病区，并顺利评上玉树第一家三级综合医院。很多当地的藏族患者再也不用奔波到省会西宁看病，家门口就能把病治好。
“他是我们家的恩人。”生命被挽救的牧区百姓这样说。三胞胎外孙刚满2周岁的藏族老人格加每见一次刘云军都双手合十，老泪纵横。2017年3月，他的女儿早产生下了三胞胎男婴，因极低体重，脏器发育不完善、窒息等症状并发，生命危在旦夕。一家人抱着最后一丝希望转院，适逢州医院新生儿重症监护室建成投入使用。刘云军立即启动应急预案，组织人员抢救三天三夜，随后又调度专业力量进行一个多月的救治护理，使三胞胎各项体征趋于正常。
“孩子脱离危险的消息一确定，我看到三天没合眼的院长嘴角抽动了几下。”新生儿重症监护室主任索南巴久说，刘云军是个雷厉风行、遇事不慌、很少流露感情的人，但这次和此后几次带队“家访”，他脸上总藏不住和蔼。“考虑到三胞胎家庭困难，医院减免了费用，回访了解到孩子家庭没有放牧之外的收入来源，院长将孩子父亲聘入医院，这也是他在任期间唯一招聘的后勤人员。”
留下一支带不走的队伍
医疗援青毕竟只有三年，北京的医疗专家离开后，如何让医疗技术留下来，医院的水平不滑落？
刘云军作为北京市第三批援青医疗队队长，与他一起来的是一支来自北京西城的医疗团队，包括复兴医院、宣武中医医院、北京市第二医院、西城区妇幼院等四家医院的大夫参与其中，他们的目标不仅仅是救治病人，还有一个更重要的使命，就是留下一支带不走的医疗队伍。
“不看你治了多少病人、下了多少次乡，就看走的时候教会了几个徒弟，留下的技术能不能用，这是唯一的指标。”刘云军说，复兴医院的杨齐大夫是腹腔镜专家，来到青海玉树后，刘云军让他做了三四台教学手术，之后就让当地医生上手，杨齐专门在一旁辅导和支援。
西城区的医疗专家亲自带徒弟，取得了明显效果。6个月里，杨齐培养出了两位当地的腹腔镜专家。当这些医疗专家回京时，玉树州人民医院已有20多位骨干人才，成为医院的中坚力量。
据统计，这些努力共为玉树州人民医院培养了100余位骨干人才，其中38人走上了领导和学科带头人岗位。医院3年间开展了168项技术业务，医疗水平不断提高。
文/本报记者 李天际
供图/西城区卫健委
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn