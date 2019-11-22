让玉树百姓在家门口治好病

刘云军看望救治过的藏族三胞胎

青海玉树藏族自治州平均海拔4200米。三年前，西城区广外医院副院长刘云军主动请缨，带着一支西城区的医疗专家团队，来到青海玉树州人民医院，开展为期三年的医疗援青。通过一系列改革，不仅推动了医院的发展，更是为当地培养了百余位医疗骨干。

69份辞职报告激发绩效改革

医疗援助，就是帮助贫困地区摆脱“就医难”。此前有过援疆经验的刘云军以为，援青可以按部就班地推进，谁知一上任，一厚沓病退、调离报告便摆到他的案头。“数了数，69份！大多是医疗骨干。”

接下来的科室调研，情形比69份辞职报告更为严重：本应是全州最好的医院，但最多时一个月转出病人2000人次，甚至出现产妇剖宫产转到同级医院，阑尾炎手术转到下级县医院的怪现象；拥有280多人的大医院2016年已亏损1300多万元，全部流水不到6000万元，一年医疗收入仅2000多万元。

调研中刘云军发现，玉树州人民医院存在“大锅饭”、“平均主义”的分配方式，医生护士普遍认为干多干少一个样，干多了还可能承担更多的风险，反正月底绩效考核都会发一点。

“如果再这样继续下去，玉树老百姓的看病难问题怎么解决？”详细了解医院的情况后，上任20多天的刘云军决定启动绩效改革：拿出230万元医改资金作为奖金，将原来每个季度30万元的工资绩效提升到每月50万元，并将院领导班子绩效工资降低50%，向临床一线和重点科室倾斜，激发一线医务人员工作积极性。

此时，有人劝刘云军不要太“较真”，医院本身有1300多万元的亏空，如果改坏了，亏空更大，到时候没法收场，还不如安安心心“混”三年，等着回去提干最稳妥。而医生们也习惯了懒散的工作氛围，不乐意改革，也不相信改革能带来什么变化。

“很倔”的刘云军下定决心要改。他对想走的医生说，给我三个月，如果搞不好，你们尽管走。对于别人的劝说，他反问道：“要是混个头衔，别地儿也可以，如果不能带来改变，援青的意义在哪里?”

让百姓在家门口治好病

当年9月，绩效改革正式启动。一个月后，住院病人数量明显上升，两个月后达到了100人，第三个月医疗收入结余突破40万元。玉树州人民医院打响“医改”的第一枪。绩效改革后，医院上下都是正能量，连临聘人员都把医院当成自己的家。

刘云军援青期间，医院年收入超过1.4亿元，年医疗收入翻了三倍多，年绩效工资翻了9.1倍。“医改”的同时，玉树州人民医院不断完善学科建设，先后组建了包虫病诊疗基地、消化腔镜中心、高原缺氧适应性康复中心等14个新学科、6个新病区，并顺利评上玉树第一家三级综合医院。很多当地的藏族患者再也不用奔波到省会西宁看病，家门口就能把病治好。

“他是我们家的恩人。”生命被挽救的牧区百姓这样说。三胞胎外孙刚满2周岁的藏族老人格加每见一次刘云军都双手合十，老泪纵横。2017年3月，他的女儿早产生下了三胞胎男婴，因极低体重，脏器发育不完善、窒息等症状并发，生命危在旦夕。一家人抱着最后一丝希望转院，适逢州医院新生儿重症监护室建成投入使用。刘云军立即启动应急预案，组织人员抢救三天三夜，随后又调度专业力量进行一个多月的救治护理，使三胞胎各项体征趋于正常。

“孩子脱离危险的消息一确定，我看到三天没合眼的院长嘴角抽动了几下。”新生儿重症监护室主任索南巴久说，刘云军是个雷厉风行、遇事不慌、很少流露感情的人，但这次和此后几次带队“家访”，他脸上总藏不住和蔼。“考虑到三胞胎家庭困难，医院减免了费用，回访了解到孩子家庭没有放牧之外的收入来源，院长将孩子父亲聘入医院，这也是他在任期间唯一招聘的后勤人员。”

留下一支带不走的队伍

医疗援青毕竟只有三年，北京的医疗专家离开后，如何让医疗技术留下来，医院的水平不滑落？

刘云军作为北京市第三批援青医疗队队长，与他一起来的是一支来自北京西城的医疗团队，包括复兴医院、宣武中医医院、北京市第二医院、西城区妇幼院等四家医院的大夫参与其中，他们的目标不仅仅是救治病人，还有一个更重要的使命，就是留下一支带不走的医疗队伍。

“不看你治了多少病人、下了多少次乡，就看走的时候教会了几个徒弟，留下的技术能不能用，这是唯一的指标。”刘云军说，复兴医院的杨齐大夫是腹腔镜专家，来到青海玉树后，刘云军让他做了三四台教学手术，之后就让当地医生上手，杨齐专门在一旁辅导和支援。

西城区的医疗专家亲自带徒弟，取得了明显效果。6个月里，杨齐培养出了两位当地的腹腔镜专家。当这些医疗专家回京时，玉树州人民医院已有20多位骨干人才，成为医院的中坚力量。

据统计，这些努力共为玉树州人民医院培养了100余位骨干人才，其中38人走上了领导和学科带头人岗位。医院3年间开展了168项技术业务，医疗水平不断提高。

文/本报记者 李天际

供图/西城区卫健委