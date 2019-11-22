仅两成四年级小学生 能睡满10小时
教育部基础教育质量监测中心日前发布《2018年国家义务教育质量监测——数学学习质量监测结果报告》和《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》，这是我国首次发布分学科的义务教育质量监测结果。结果显示，四年级小学生的数学学业总体表现良好，但肥胖率、视力不良检出率都较2015年有所上升，睡眠时间也有所减少。
2018年开始第二周期国家义务教育质量监测，首年监测学科是数学、体育与健康。此次监测在全国抽取了331个样本县（市、区）、6680所中小学，对近20万名四、八年级学生进行了现场测试，对6000余名中小学校长，3万余名数学、体育教师开展了问卷调查，全国的抽样误差小于1%，最终形成了2018年国家义务教育质量监测数学、体育与健康监测结果报告。
数学学习质量监测结果显示：学生数学学业总体表现良好，四年级、八年级学生达到中等及以上水平的比例分别为84.8%、78.8%，分别比2015年上升了0.2%和下降了0.1%。全国28.2%的四年级学生和27.3%的八年级学生在数学学业表现上处于优秀水平。
但体育与健康监测结果不甚乐观：四年级和八年级学生发育整体较好，低体重比例略有下降，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。四年级、八年级学生的肥胖率为8.8%和9.7%，比2015年分别上升1.9个和2.2个百分点。四年级和八年级学生的视力不良检出率为38.5%和68.8%，分别比2015年上升2.0个和3.5个百分点。四年级和八年级学生体能达标率分别超过93.0%和85.0%，体能总分较2015年略有提升。四年级学生睡眠时间达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降8.5个百分点；八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%，比2015年上升2.8个百分点。体育课程开设情况达标的比例比2015年有较大提升。（记者 雷嘉）
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