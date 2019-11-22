北京市首家农村老年餐配送中心落户怀柔
为满足老年人用餐需求，昨天，北京市首家农村老年餐配送中心在怀柔区桥梓镇正式投入运营。
据悉，怀柔区将助餐作为农村养老服务改革试点任务，拟通过“中央厨房+社区配送+老年人家庭”等方式，探索解决养老助餐问题的经验模式。助餐试点运营方式采取政策支持，即给予包括配餐中心建设、餐厨设备、餐车一次性补贴，同时给予送餐补贴。冷链车每餐每公里送到指定地点补贴2元。三轮保鲜车及人工送餐,1-5户的村补助10元，超过5户按照每人2元发放送餐补贴。三是给予餐费补贴。参照养老服务驿站流量补贴标准，按照老人用餐费用（困境失能老人中餐6元、晚餐4元。一般老年人中餐10元、晚餐7元）的90%发放用餐补贴。
如此周到的服务，收费却十分亲民。普通老人午餐7元、晚餐5元，低保、残疾等老人午餐6元、晚餐4元，包含一荤两素、两主食、一汤。20余种菜谱营养搭配，每天都不重复。此外，中心每周会提前征求老人意见，根据老人的要求制定菜单。
北京青年报记者还从怀柔区桥梓镇获悉，2020年，怀柔区将推广桥梓镇试点经验，在其他镇乡、街道开展助餐服务体系试点建设。（记者 武文娟）
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