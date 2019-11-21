如何预防慢阻肺加重
广东读者冯先生问：我今年70岁，是个“老慢支”，二十多年了，平时的症状主要是咳嗽、咳痰，我担心会突然加重，请问有没有办法避免？
南方医科大学南方医院呼吸与危重症医学科主任医师赵海金解答：大量临床研究证实，每年多于2次急性加重，或多于1次因急性加重住院的患者，是慢阻肺急性加重的高风险对象。对于高危慢阻肺，如有气促、喘息、胸闷加重、咳嗽加剧、发热、痰量增加、痰液颜色或黏度改变等症状，在短时间内加重，必须及时到医院就诊，避免慢阻肺大发作带来的不良后果。
要预防慢阻肺加重，须避免诱发因素如呼吸道感染和烟雾刺激，建议：1.平常加强有氧锻炼，加强营养，摄入充足的优质蛋白，增强体质；2.每年秋冬季节接种流感疫苗和肺炎疫苗，以降低呼吸道感染几率；3.尽量远离空气污染区域，尤其是重工业区域或交通污染严重地区；4.必须戒烟且远离二手烟。
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