血管不好，更该打流感疫苗

中国中医科学院西苑医院心血管科主任 徐 浩 □林 骞

10月30日，在国家卫生健康委员会组织召开的2019~2020年流行季流感防控工作会上，专家指出，预计11月中下旬流感活动将逐步增强，之后我国由北向南陆续进入流感流行季。换句话说，每年12月和1月是北方地区流感高发季节。

流行性感冒（简称流感）是一种由流感病毒引起的急性呼吸道感染，传染性强，传播速度快。虽然流感是呼吸科常见病，但其与心血管疾病，如病毒性心肌炎、扩张型心肌病以及感染性心包炎息息相关。病毒可直接损伤心肌细胞，持续的病毒感染会导致心肌细胞代谢和功能丧失，最终造成心肌细胞溶解和坏死。《新英格兰医学杂志》刊登一项新研究，研究者基于加拿大安大略省健康保险所登记的数据统计发现，呼吸道病毒感染，尤其是流感病毒感染后7天内，发生急性心肌梗死住院的风险显著增加。由此可见，对于心血管疾病患者来说，“流感猛于虎”，加强预防是关键。

1.增添衣物，防寒保暖。冬季室内温度在20℃左右，而屋外可能低至零下10℃。当人由屋内走至屋外时，冷暖交替，人体无法迅速做出调整，毛孔并未收缩，会导致寒气乘虚而入。中医认为，肺为“娇脏”，寒温失调可致腠理不密，营卫失和，最终外邪侵袭致病。所以，此时要多加衣物，帮助体表御寒。

2.注意饮食，调畅情志。合理安排饮食可提高免疫力。若荤多素少，好食油腻，摄入过多热量，反而会使免疫力下降，建议多吃杂粮、果蔬、奶类，并控制盐和油的摄入量。

情志也是非常重要的因素。情志不畅会导致肝气不疏，郁而化火而伤肺。《黄帝内经》有言，“少火生气，壮火食气”。壮火即邪火，无论是饮食贪多还是情志不畅，都会内生邪火。邪火过旺会内耗正气，病毒自然会有机可乘。

3.加强运动，增强体质。中医认为“正气存内，邪不可干”，经常运动可明显增强体质，预防心血管疾病。但通过运动增强体质不是一朝一夕就能完成的，功夫要下到平时。而且，在寒风凛冽的冬天，运动不注意保暖反而更容易被病毒侵袭。建议进行室内运动，如瑜伽、打太极拳，或在跑步机上慢跑，微微出汗即可。

4.接种疫苗，防患未然。最新出版的《流行性感冒诊疗方案（2018年修订版）》建议，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。而且，药物预防并不能替代疫苗接种，只能作为没有接种疫苗或接种疫苗后尚未获得免疫能力的重症流感高危人群的紧急、临时预防措施。像老人、儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等流感高危人群，接种疫苗获益更大，应优先接种。

日常还要注意勤洗手，避免与流感患者近距离接触，减少到人群密集的地方活动，保持良好的呼吸道卫生等。