长期接触厨房油烟 女子肺功能丧失60%

每年一到天气变冷，医院呼吸科就会变得很忙，前来就诊的患者中，几乎六成患者深受慢性阻塞性肺炎（以下简称“慢阻肺”）的困扰。昨日是第18个世界慢阻肺日，专家表示，近年来女性慢阻肺发病率逐年上升，二手烟和厨房油烟都是高危祸因。

46岁的曾女士近年来一直咳声不断，即使不感冒也会莫名想咳。以为只是慢性支气管炎，她也没太当回事。前几日武汉大降温，曾女士咳嗽的毛病又犯了，甚至咳得整晚不能睡。这次吃药也不见好转，反倒出现严重气喘、胸闷、反复咳嗽，稍微爬几层楼就会喘不上气，扯着胸口难受。昨日，曾女士来到武汉市汉阳医院呼吸内科检查。

通过肺功能检测，呼吸内科副主任医师秦永刚发现，她的肺功能非常差，已下降了60%，如同老年人的肺，并最终确诊为慢阻肺。曾女士纳闷，自己从不抽烟，怎么年纪轻轻肺先不行了？秦永刚询问其日常生活判断，慢阻肺的诱因就是长期做饭接触的油烟。

原来，曾女士心疼丈夫工作太忙，无暇兼顾子女，便离职在家当起全职太太。近年来，每周一到周五，曾女士要做一家人早晚两餐饭，周末更是三餐全包，加上一家老小都爱“重口味”，虽然开了抽油烟机，可油烟还是呛得她想咳。

“长期油烟接触史的人群，都是慢阻肺的高危人群。”秦永刚说，慢阻肺的可怕之处在于，一旦发病，对气管与支气管功能的损伤是不可逆的，曾女士必须立马开始药物治疗、肺功能锻炼，否则继续恶化会影响心脏等其他脏器的功能。

据调查显示，我国慢阻肺(COPD)患者约1亿人，成为仅次于高血压、糖尿病的中国第三大常见慢性病。我国40岁以上人群慢阻肺患病率十年间增长67%。“慢阻肺不仅仅是‘老年病’，年轻患者不再鲜见，有些人肺功能测试的结果甚至还不如六、七十岁的老年人。”秦永刚表示，除了吸烟、粉尘接触外，厨房油烟对该病的发生也有一定的影响。

慢阻肺堪称“杀手性”疾病。汉阳医院呼吸内科主任艾红艳教授说，慢阻肺的呼吸气流受阻会越来越重，不仅让呼吸系统受累，还累及全身多个脏器，发展成肺源性心脏病，最终导致呼吸衰竭和全身脏器衰竭而死亡。

如何预防慢阻肺？艾红艳教授呼吁，40岁以上人群应将慢阻肺纳入常规体检项目，尤其高危人群每年都需要去医院检查肺功能。平时注意保持室内空气清新，寒冷季节预防呼吸道感染，饮食方面多选择高蛋白、高维生素、清淡、易消化的食物，必要时也可接种肺炎和流感疫苗，防止感染诱发慢阻肺急性加重。（记者 刘迅 通讯员 赵林）