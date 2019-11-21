锻炼身体，也是打磨心态

“硬件”的短缺往往挡不住健身人群的热情，但他们更需要的是一份科学认知、一份持之以恒

一年减肥100斤，变化有多大？南京工业大学的大三学生梅姜晒出自己220斤和120斤的照片，眉目间还能认出是同一个小伙，但精气神已大不同。

一年减肥100斤，做到有多难？很多网友羡慕不已，追问梅姜的诀窍。“迈开腿，管住嘴”，答案看起来就是简单两句话，实施起来很有讲究。

健身要果断动起来，也要坚持动下去。决定减肥后，梅姜每天跑上1小时，上午2公里、下午5公里，搭配减肥食谱，3个月下来瘦了80斤。通常，定目标容易，行动有点难，三分钟热度容易，坚持3个月有点难。但正是这份难与易，在寻常生活和励志故事之间，画出一道浅浅的分界线。

健身想要获得健康，还要练得科学。3个月后，梅姜体重减轻速度慢下来，遇到了瓶颈期，那就“跑得更多，吃得更少！”或者说，跑得更扎实、吃得更精细。在给网友的建议中，他推荐的是饮食注意少油少糖、运动结合有氧无氧，自己还“转战”健身房开始塑形。减肥不只是减重，降低体脂率、提高肌肉量才是目标。

就像很多健身励志故事也传递出这样的经验，并不只是“迈开腿，管住嘴”，有目标、能坚持、讲方法、善学习，不管是青年学生，还是白发老人，都能遇见更好的自己。

他们当然也会经历这样的心路历程，信誓旦旦立下健身目标，信心满满制订锻炼计划，兴致勃勃体验运动项目，但又不止步于此。新鲜感消退了，就用执行力来补位；专注度下降了，要靠意志力去提升；瓶颈期到来了，寻求高质量的突破；舒适区扩大了，还有新目标在前方。好的健身，雕琢的是身体，打磨的是心态。

今时今日，健康理念深入人心，全民健身方兴未艾，场地设施日渐优越，技能装备越发专业，营养补给愈加丰富，装备品类更为繁盛。想想身边的励志故事，“硬件”的短缺往往挡不住健身人群的热情，但他们更需要的是一份科学认知、一份持之以恒。

“迈开腿，管住嘴”，“迈对腿，管好嘴”，健身口诀容易记，实践起来还需循序渐进。被网友称为“励志哥”的梅姜，已经开始带动身边同学参与运动了。贵在坚持，重在科学，在这样的理念引领下，人人都有机会成为健身领域的“励志哥”。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 15 版）