福建攻克机收再生稻“低产”难题

记者18日从福建农林大学获悉，南平市水吉镇全程机械化再生稻示范田近日测产验收结果显示，再生稻再生季平均亩产达454.63公斤，加上头季稻平均亩产达到历史新高的1139.51公斤，已连续四年实现再生稻全程机械化生产“吨粮田”目标。

以中国科学院院士谢华安研究员为组长、由17位国内知名专家组成的验收组宣布了这一结果。

据介绍，再生稻第一季收完之后，几乎不用投入就还能再收获一季稻谷，节省大量生产成本，促进粮食增产、农民增收。目前，再生稻在全国种植面积近1200万亩，其中机收再生稻近1000万亩。

“高产机收再生稻能够有效改变种稻不赚钱，甚至亏钱的现状。”福建农林大学生命科学学院教授林文雄说，机械化生产再生稻虽然节本增效优势明显，但受品种、机械碾压等因素限制，产量一直难以突破，全国机收再生稻第二季平均亩产仅有200至250公斤左右，仅为人工收割再生稻的一半左右，稳粮增收作用有限。

近年来，福建农林大学团队持续开展机收再生稻关键技术攻关研究，创建了“全程机械化再生稻丰产高效品种筛选及其三保两促一攻丰产高效栽培技术体系”，通过良种良法相结合、农机农艺深度融合，解决了机收再生稻低位芽萌发率低、机收碾压减产严重等难题，使机收再生稻每亩增收稻谷200-250公斤，农民增加纯收入500-600元。（记者林超）