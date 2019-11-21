山西：4批次产品因不符合食品安全国家标准上黑榜
近日，省市场监督管理局发布最新一期食品安全监督抽检信息公告，4批次产品因霉菌、菌落总数等不符合食品安全国家标准上黑榜。
本期公布425批次监督抽检结果，涉及粮食加工品、肉制品、酒类、茶叶及相关制品、糖果制品、水果制品、蔬菜制品等20大类，其中，不合格样品4批次。水果制品2批次不合格，太谷县晋昌源农副产品有限公司生产的红枣夹核桃仁果品，霉菌不符合食品安全国家标准；山西枣源地生物科技有限公司生产的鲜爱100·FD冻干脆枣，菌落总数不符合食品安全国家标准。蔬菜制品2批次不合格，昔阳县佰品优购物中心销售的标称应县三池食品有限公司生产的2批次三池高菜（生产日期分别为：2019年5月10日、2019年4月28日），苯甲酸及其钠盐不符合食品安全国家标准。
针对抽检中发现的不合格产品，省市场监督管理局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品，可拨打12315投诉举报。
许晶晶
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