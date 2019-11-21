云南发布慎食草乌预警
11月20日，云南省卫生健康委向全省各州、市发布乌头碱类中药材中毒防控预警公告。公告要求，全力做好乌头碱类中药材中毒防控工作，任何单位和个人不得擅自加工和食用草乌。
公告指出，今年以来，云南省报告因煮食或误食乌头碱类中药材中毒事件44起，发病212人，死亡8人。进入秋冬季节，各地煮食草乌、附片等乌头碱类中药材进补现象增多。
云南省卫生健康委发布预警提醒：乌头碱类植物中药材包括草乌、川乌、附子等，因含乌头碱具有剧烈毒性，普通加工方法难以破坏其毒性，少量服用即可中毒、致死。加工食用草乌、附子等毒性中药材，中毒风险极高，易导致严重心律失常、呼吸衰竭、休克甚至死亡。任何单位和个人不要擅自加工和食用草乌、附子等乌头碱类植物中药材。确因病情需要使用草乌、附子等乌头碱类中药材，应到医疗机构在医师或药师指导下使用。（记者陆继才）
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