贵州将实行耗材“零差率”

本报讯 （记者黄岚）日前，贵州省医保局、卫生健康委、市场监管局和财政厅联合印发《关于全面取消医用耗材加成同步调整医疗服务价格的通知》，要求2019年12月31日前，全省所有公立医疗机构全面取消医用耗材加成，以实际购进价格为基础实行“零差率”销售。

《通知》要求，以现行2003版贵州省医疗服务价格及其修订项目为基础，不得以任何形式新增医疗服务价格项目或收费事项。各市（州）要按照相关性原则与合理比价原则，优先选择医用耗材收费比较集中、医疗服务成本回收水平偏低的学科，重点提高取消耗材加成影响大的、价格偏低的手术、治疗、病理、儿科等体现医务人员劳动价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格。

《通知》明确，公立医疗机构取消医用耗材加成减少的合理收入，主要通过调整医疗服务价格进行补偿。在此基础上，结合财政适当补助，通过与医保支付衔接等方式妥善解决。（记者黄岚）