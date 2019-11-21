亩产1365公斤！长江中游双季稻产量创新高

超级稻高产，众所周知，但它好吃、绿色吗？20日，记者从湖南杂交水稻研究中心获悉，中国工程院院士袁隆平团队主持承担的“十三五”国家粮食丰产增效科技创新重点研发计划——“湖南双季稻周年绿色优质丰产增效技术集成与示范”项目有了新进展：项目技术体系集成的生物和物理等非化学防治技术，不仅能大幅降低化学农药用量，还通过结合水稻优质丰产、全程机械化等栽培技术，实现了水稻安全、优质、丰产和高效的全程绿色生产。今年，双季稻合计均亩产1365公斤，创下了我国双季稻产量新高。

中心副主任张玉烛介绍，团队在湖南省常德市临澧县建立了万亩超级稻工程化示范区。其中，双季超级稻模式示范面积2500亩，早稻种植的是高产品种株两优819和株两优173；晚稻则选用了高产国标二级优质稻品种Y两优911。“示范片水稻种植，以赤眼蜂防治水稻虫害为主，配套了扇吸式益害分离诱虫灯保益控害、稻田天敌保护及生境调控、合理补施有机肥、辅助生物农药防病及生物肥防草害控制等技术，全程都是绿色生产技术体系。”

据悉，在今年7月和11月湖南省农学会组织的早、晚稻现场测产验收中，早稻均亩产591.7公斤，晚稻均亩产773.3公斤，两季稻合计均亩产1365公斤，创造了我国双季稻产量新高。这一“成绩”，比普通双季稻高产区增产约30%，比湖南双季稻均亩产增产约50%。与此同时，示范片节肥、节本、经济生态效益也尤为显著。据计算，早稻亩均比大面积增产259.7公斤，每亩增收623.3元。晚稻每亩均产比大面积增产290公斤，每亩增收730.8元。两季算下来，每亩增收1354.1元。（记者俞慧友 通讯员李建武）