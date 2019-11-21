73.5%受访家长认为“晒娃”需征得孩子同意

随着社交网络的发展，越来越多的家长会在朋友圈发布跟孩子有关的消息，被称为“晒娃”。有人觉得在朋友圈“晒娃”能够记录孩子成长点滴，但有人担心会产生安全问题，晒娃也需征得孩子的同意。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2000名受访家长进行的一项调查显示，78.3%的受访家长会在朋友圈“晒娃”。73.5%的家长认为“晒娃”需要事先征得孩子本人的同意。71.2%的家长认为“晒娃”会泄露孩子隐私。

黑龙江哈尔滨的杨果（化名）有一个8岁的儿子，她经常在朋友圈“晒娃”。“六一儿童节的时候，孩子要表演节目，在家里练习的小视频我都发在了朋友圈。我现在生活里最重要的就是孩子，孩子有什么趣事我都想和大家分享”。

四川成都的赵洁（化名）也经常在朋友圈发6岁儿子的照片，“主要发一些游玩时的照片，孩子越大越不愿意让拍正面照了”。

调查中，78.3%的受访家长坦言会在朋友圈“晒娃”。家长一般会发布孩子日常生活（52.7%）、出行出游（43.3%）、才艺技能（41.6%）等方面的内容。

“我挺喜欢看朋友圈里家长发的小朋友的动态，等孩子上小学了，我也会给他自己发朋友圈的权利。”赵洁说。

调查中，39.4%的受访家长朋友圈“晒娃”的频率是一周一次或几次，21.4%的人一月一次或几次，5.1%的人一天一次或几次，18.9%的家长表示不一定。

家住江苏苏州的谢洋（化名）有个3岁的女儿，她经常在朋友圈发孩子的动态，“孩子出生之前，我刷朋友圈看到朋友的小孩就很喜欢，自己有了小孩，更要记录下她的成长。我丈夫是摄影师，给孩子拍的照片都很好看”。

调查显示，71.2%的受访家长“晒娃”的动机是分享日常生活状态，64.3%的受访家长是为了记录孩子的成长过程，37.6%的受访家长会在朋友圈炫耀孩子取得的成绩，17.1%的受访家长坦言是觉得自己本身没什么好“晒”，只能“晒娃”。

调查中，73.5%的受访家长认为“晒娃”需要事先征得孩子本人的同意。

“我孩子很爱美，我发的照片、爸爸给拍的照片，她都会挑选。”谢洋说，她主要在朋友圈发关于孩子的内容，不会在其他平台发。

将孩子的信息发布在网上会产生哪些隐患？71.2%的受访家长认为会泄露孩子的个人隐私，58.6%的受访家长担心暴露孩子的个人行踪，49.0%的受访家长认为孩子的肖像权可能因此受到侵害，38.7%的受访家长觉得不利于孩子树立保护个人信息的意识。

杨果说，她有时在朋友圈里看到同事一连发好几条关于自家孩子的内容“刷屏”，“家长频繁‘晒娃’，可能孩子自己会不好意思”。

关于频繁“晒娃”产生的消极影响，65.2%的受访家长认为泄露孩子隐私会带来安全问题，59.7%的受访家长认为会助长攀比之风，54.6%的人觉得“晒娃”会变成“炫娃”，增加孩子压力，33.2%的人觉得发布孩子“丑照”，会伤害孩子自尊心。

在朋友圈应该怎样健康合理地“晒娃”？68.2%的受访家长认为“晒娃”时应注意保护孩子隐私，63.7%的受访家长建议发布正能量、积极的内容，38.7%的受访家长认为应谨慎发布会给孩子带来压力的内容。

“如果孩子上学了，发一些学习上的事情，有可能会增加其压力，我不会这样做。”谢洋。

杨果认为，家长发关于孩子的内容应注意对孩子的影响，“一些不太好看的照片就不要发了，孩子越大自尊心越强。另外，别太频繁‘晒娃’，会引起他人反感”。

“为了防止埋下安全隐患，我会注意避免发过于隐私的内容。”赵洁建议选择一些正能量的内容，别丑化孩子，而且要注意安全，不要过多暴露孩子信息。

受访家长中，90后占21.3%，80后占58.7%，70后占16.6%，60后占2.7%。

中国青年报·中国青年网记者 王品芝 实习生 矫芳 来源：中国青年报