77.5%受访者注意到网络聊天中一些词语意思改变了
网络社交中，一些词语和表情的含义得到了延伸，微笑表情不只代表微笑，简单的“嗯”会让人觉得有些应付，你注意到这些变化了吗？你觉得网络聊天中应该怎样使用这些词语和表情？
上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2006名受访者进行的一项调查显示，77.5%的受访者注意到网络聊天中一些词语或表情意思改变了。
77.5%受访者注意到网络聊天中一些词语或表情意思改变了
河北某私企工作人员韩佳（化名）说，在网上聊天中，微笑表情会让接收者产生被讽刺的心理，“嗯”“啊”“哦”这种单个的字会让人觉得有些应付，“呵呵”有轻视的意思，笑哭这个表情表示好笑和无语，捂脸笑这个表情表示“我这是做了什么傻事”，微笑表情表示对对方观点的不赞同。
调查显示，77.5%受访者注意到网络聊天中一些词语或表情意思改变了。
复旦大学中文系教授申小龙表示，网络聊天的过程中有很多表情符号，它们一直都在变，很多中老年人是跟不上的。“网络语言本身是一种社会方言，在网络上，年轻人也有属于他们自己的‘年龄方言’。年轻人这样用是没有问题的，但是他们在给中老年人发这些表情和词语的时候，应该按照中老年人的理解来，避免误解”。
北京某高校大四学生杨雪（化名）比较喜欢用笑哭、捂脸笑、大笑等表情，“这些表情有时会缓解一部分的尴尬，尤其是在和不熟悉的人聊天的过程中，会显得不那么冷漠”。
在网上聊天中，有哪些词语或表情的含义已经发生了变化？55.7%的受访者指出“呵呵”表示不屑一顾，50.8%的受访者认为再见表情表示没法交流，45.0%的受访者觉得“嗯”“哦”表示不想和对方继续聊下去，37.1%的受访者将微笑表情引申为冷漠脸。
58.2%受访者认为网络语言产生变化是因为公众对新鲜事物包容度提高
杨雪说，很多人在聊天的过程中就会注意到这些变化，接受这种信息传达方式。“但在和一些长辈或者中老年人聊天时，他们如果发微笑等表情，我们也会理解，因为我们也知道他们想表达的就是这个表情本身的意思，而没有像我们一样赋予它们更多的含义”。
申小龙说，很多中老年人指责年轻人这样使用词语，也是不对的。年轻人按照自己的想法使用词语是没有错的。如果双方都能够学习、了解对方对符号的理解，会是一个更加理想的状态。
调查显示，36.6%的受访者更倾向于使用“笑哭”“捂脸笑”“大笑”等表情代替“微笑”，22.4%的受访者表示要在对话的结尾加上“~”符号才显得有诚意。
出现这种变化，58.2%的受访者认为是公众对新鲜事物包容度的提高，53.5%的受访者表示是一些词语或表情出现延伸意义，51.2%的受访者归因于网络媒体的传播，31.5%的受访者表示是由于公众的猎奇心理，18.5%的受访者觉得跟代际差异有关系。
申小龙指出，从方言的角度看，社交媒体语言和符号的使用是年轻人在前面带的头，老年人在后面慢慢地跟，但是不同年龄还是有不同年龄的理解，不能说在年轻人中意义变化了，中老年人就应该马上跟随。因为这是“方言”，各个年龄层都有自己的“方言”，它们应该是相互理解相互尊重的。
中国青年报·中国青年网记者 王品芝 实习生 黄硕 来源：中国青年报
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