改定位、提等级、买认证……过半受访青年会花钱“装饰”社交账号

花钱改朋友圈定位、买社交平台高等级认证、充值成为社交平台的会员……现在有些人会刻意经营自己的社交账号，甚至会花钱装点自己社交平台的“门面”，使其看起来“高大上”。有网友觉得这样做可以在社交圈获得更多关注和点赞，也有网友觉得这样的做法华而不实。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1981名18-35岁青年进行的一项调查显示，51.1%的受访青年会花钱“装饰”自己的社交账号。55.9%的受访青年认为这样可能会让人沉迷于虚假的满足感，忽视了现实生活；48.2%的受访青年觉得这样的人只在意别人的关注，忽略了自我认同的重要性。

受访者中，男性占46.8%、女性占53.2%。

51.1%受访青年会花钱“装饰”自己的社交账号

在上海读研的胡娜（化名）对记者说，她身边有朋友在花钱“装饰”社交圈。“我的一个好朋友在社交平台上做美妆博主，她刚开始觉得自己粉丝数量少，发出来的内容阅读量不高，就给自己的账号充值了会员，以提高关注度。”胡娜了解到，现在有专门的文案代写，还有人负责运营账号，可以在短期内提升人气。

调查中，51.1%的受访青年坦言会花钱“装饰”自己的社交账号，30.1%的受访青年不会，18.8%的受访青年说不好。

在甘肃某高校读大三的林超两年前运营了一个微信公众号，在上面记录自己的生活。后来他还运营了另一个社交账号，用来写一些随笔。有时为了让内容更加符合读者的口味，林超会去做一些包装。“现在社交平台所具有的‘变现’功能，也会让一些人想办法装饰自己的社交圈，这样一来，一些等级高的、认证过的账号，将会有更多的流量，也就有可能带来更多的收益”。

刘姿（化名）在北京某事业单位工作，她注意到朋友圈做微商的人经常发销量图以及用户对话图，“我觉得依靠现在的技术，很多都可以技术合成。商家通过这样的方式，能获得更多用户的关注”。

社交平台上有哪些花钱“装饰”社交账号的做法？调查显示，发合成的照片（40.5%）排在首位，然后是提高社交账号等级（32.3%）。其他还有：给账号添加认证（28.7%），改社交平台的定位（26.9%），充值成为平台会员（24.1%）和发定制的文案内容（22.6%）等。

刘姿觉得，有些人花钱“装饰”社交账号是出于好玩的目的，图个新鲜，还有的人则是为了“显摆”，“比如自己没去过某个地方，却要弄个合成的图发到朋友圈来晒”。

刘姿认为，如果是希望通过这样的方式获取关注、运营账号，就要注意不能骗人或做虚假宣传。如果只是为了虚荣心而消费，那就更没有必要了。

对于花钱“装饰”自己社交账号的行为，62.3%的受访青年表示能够理解，觉得这样可以在社交平台获得更多关注；45.7%的受访青年认为可以用心经营社交圈，但不能弄虚作假；31.5%的受访青年认为不可取，是一种虚荣消费。

“花钱‘装饰’社交圈，有的人是有商业目的的。比如随着粉丝经济的发展，如果一个人在网络上有足够的粉丝，就可能成为‘网红’，可以因此收获经济利益。”华东师范大学青少年心理健康教育研究与培训中心总监、心理学博士叶斌分析，这样的人，知道自己这么做是为什么，目的比较明确，“也有的人，是出于虚荣或者其他的原因这么做。我个人觉得，如果你知道自己这么做是为了什么，所做也符合自己的目标，那么还是可以理解的。如果目的不清楚，而且在这上面花的钱给生活造成了负担和困扰，那么就构成了问题”。

55.9%受访青年认为花钱“装饰”社交圈会沉迷于虚假的满足感

刘姿认为，一个人不能太执着于虚拟形象的塑造，“有的人把自己的社交圈弄得花里胡哨，但在真实的生活中很孤独、很无趣”。

花钱“装饰”社交圈，55.9%的受访青年认为这样可能会让人沉迷于虚假的满足感，忽视了现实生活；48.2%的受访青年觉得这样的人只在意别人的关注，忽略了自我认同的重要性；40.3%的受访青年指出这样单纯为了“门面”消费，会缺少实际内涵；40.2%的受访青年觉得这样会助长爱慕虚荣、弄虚作假的心理。

胡娜觉得，现在有的人之所以热衷于花钱“装饰”社交圈，是因为社交平台已经成为展现个人形象的重要平台，“很多人都希望别人看到社交圈里的自己更加美好，其中一些人就会尽可能去装饰它”。

对于花钱“装饰”社交圈，受访者的其他看法还有：一味经营“人设”，不能呈现更加真实的自己（28.4%），个人网络形象和现实形象割裂（25.0%），增加泄露隐私的风险（12.4%）等。

林超觉得，比起包装、装饰后的社交圈“门面”，实际内容更加重要。“如果把社交平台作为一个展示自己的窗口，就不能只把注意力放在‘门面’上。如果一个人只是在‘装饰’社交圈上下功夫，别人也许会在猎奇心作用下去关注，但时间长了会厌烦”。

调查中，44.9%的受访青年表示愿意和花钱“装饰”社交圈的人打交道，20.7%的受访青年不愿意，34.4%的受访青年表示说不好。

“在生活中，无论是否在网络平台，每个人多多少少都会有自己的面具。通常，一个人展示给别人的，是真实的自己和虚假的自己两端之间的某一点。”叶斌指出，网络上的第一印象很重要，去设计自己社交圈的形象，和花钱买衣服、首饰来打扮自己是一个道理。但是，如果持久地维持一个虚假的形象，会让自己付出代价。“特别是‘人设’崩塌的情况，可能会给自己带来非常大的挫败感和心理落差，得不偿失”。

中国青年报·中国青年网记者 孙山 来源：中国青年报