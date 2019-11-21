学生睡眠不足问题依然存在

记者从教育部获悉，近日，教育部基础教育质量监测中心发布了《2018年国家义务教育质量监测——数学学习质量监测结果报告》和《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》。结果显示，我国学生睡眠不足问题依然存在，学生的发育整体情况虽然较好，但肥胖率和视力不良的检出率依然较高。这是我国首次发布分学科的义务教育质量监测结果。

从数学学习质量监测结果报告来看，我国学生数学学业总体表现良好，同时，监测对学生的数学情感态度与学生的学业表现进行了关联分析发现：数学学习情感态度积极的学生，数学学业成绩相对较高。

从体育与健康监测结果报告来看，我国四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。另外，69.2%的学校四年级和51.9%的学校八年级体育课程开设情况能够达到教育部要求（每周3节），分别比2015年上升了13.5个和12.7个百分点。

值得关注的是，监测结果显示，我国四年级学生睡眠时间达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降了8.5个百分点；八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%，比2015年上升了2.8个百分点。从区域来看，中，东、中、西部四年级学生睡眠时间达标比例差异不大，而在八年级学生中，西部地区的学生睡眠时间达标比例最高，东部地区次之，中部地区最低。

教育部相关负责人介绍，我国2018年开始了第二周期国家义务教育质量监测，首年监测的学科是数学、体育与健康。此次监测在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、6680所中小学，对近20万名四年级、八年级学生进行现场测试，对6000余名中小学校长，3万余名数学、体育教师开展问卷调查，最终形成监测结果报告。（中国青年报·中国青年网记者 樊未晨）