光明乳业携手阿里云 探索数字化转型新模式
11月19日，光明乳业股份有限公司与阿里云计算有限公司签署战略合作协议，将共同推动双方在新零售、泛电商等领域的合作。
此前，在2018年1月，光明乳业与阿里巴巴零售通达成战略合作，光明乳业携经销商体系整体接入零售通平台。2018年底，光明乳业与阿里云围绕光明乳业随心订送奶上门业务合作展开洽谈，为双方日后合作奠定基础。
谈到与阿里云的战略合作，光明乳业董事长濮韶华表示，中国经济发展已进入了数字化快车道，数字化转型涉及产业、生态、企业等多方面，将带来行业新一轮的变革机遇。光明乳业很荣幸能与阿里云一起共同推动光明乳业的数字化转型。
据了解，此次双方达成战略合作，阿里云将以“云计算、人工智能、中台”为基础，整合阿里巴巴集团在新零售、支付、物流、办公、智慧门店等方面的优势，为光明乳业提供技术、资源、能力支持， 探索新零售和智慧产业相关的数字化转型新模式，创造新动能，实现“优势互补、互惠互利、共同发展”的合作目标。
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