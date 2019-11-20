伊利苏宁跨界合作 进一步深化智慧零售
日前，伊利集团董事长潘刚与苏宁控股集团董事长张近东开展多维度合作进行友好会谈。潘刚表示：“此次来苏宁参观访问感触很深，望未来双方团队密切合作，共同推进业务多维度、多元化发展。”
张近东认为：“我们双方合作依旧存在发展空间。希望今后能继续深化合作，建立更深层次、更全方位的战略合作关系。”
据了解，双方合作将进一步深化智慧零售能力的开放共享，建立更具效率的供应链体系，共同打造智慧零售解决方案，发挥行业示范效应，触发行业新的增长点。
据悉，未来，伊利将加大与苏宁在物流、金融、数据等方面的协作共享。双方将围绕全渠道、全产品协同，智慧零售核心能力开放共享及体育营销等方面展开深入合作。
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