2019中国大健康论坛在京举行

11月17日，以“健康中国行动之健康新机遇”为主题的“2019中国大健康论坛”在北京人民日报社举行。

原国务委员、十一届全国人大常委会副委员长陈至立，原卫生部副部长、中国保健协会荣誉会长、中国卫生监督协会会长张凤楼，国务院发展研究中心原副主任侯云春，人民日报社办公厅主任郑剑，人民日报社《民生周刊》杂志社总编辑全世杰，国家中医药管理局机关党委常务副书记张为佳等领导和专家出席论坛。

6月25日，国务院印发了《关于实施健康中国行动的意见》，这也成为未来十余年中国疾病预防和健康促进的重要纲领。主办方希望通过中国大健康论坛这一平台，深入贯彻“健康中国行动”的重大决策部署，深入研讨“健康中国行动之健康新机遇”，交流经验，凝聚共识，促进健康事业落地生根、稳步发展。

张凤楼在主旨演讲中表示，《健康中国行动2019-2030》从国家层面提出15大行动，这是史无前例的。发展大健康产业要综合施治，多措并举，第一，要以创新引领健康产业发展。第二，要以改革开放推动健康产业发展。第三，要以政策支持健康产业发展。

张为佳在演讲中提到，老龄化进程越来越快，20年前，1999年我国人口数量13亿，60岁以上老人占1.3亿；20年后的今天，60岁以上老人已达到2.49亿，其中1.8亿有不同程度的慢病性，而慢病导致的死亡已经占到88%。大健康产业要预防为主关口前移。从中医药的理念上讲，未病先防、既病防变、愈后防复的理念，其实在古书《内经》上都有相关例子。中医药学包含着几千年来中华民族的健康养生理念和实践经验，它是中华文明的瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族博大的智慧。传承精华，守正创新，既要坚持中西医并重，推动中医药现代化、产业化，推动中西医相互补充、协调发展，也要推动中医药无论是事业还是产业都要高质量发展。

论坛发布了癌症早筛新科技成果——血液微小核酸早期癌症诊断技术，新加坡国立大学新加坡-麻省理工学院化学和制药工程专业博士邹瑞阳对该技术并进行了解读。同时，北京友谊医院消化内科副主任吴咏冬介绍了miRNA液体活检标志物在胃癌早诊早治临床应用的国际最新研究进展。

此外，人民日报社《民生周刊》杂志社中国大健康产业中心也在本次论坛正式揭牌，中心将积极应对当前突出健康问题，动员全社会落实预防为主方针，实施健康中国行动。论坛还发布了2019中国健康产业最具创新品牌、2019中国健康产业新兴领军人物、2019中国大健康示范工程和2019中国大健康论坛理事会副理事长、执行理事长名单，同时还颁布了2019健康中国优秀公益项目、公益先锋奖。

本次论坛由人民日报社指导，人民日报社《民生周刊》杂志社主办，中国保健协会保健食品工作委员会、北京紫福生物科技有限公司、北京觅瑞科技有限公司协办。

（光明日报全媒体记者 邹晓菁）