能兜底报销 不因病返贫

冯应生高兴没多久，就又发起了愁。

高兴的是，自己终于脱贫。早在前年，县里就摘了帽。但在冯家岭村，还剩几个贫困户，他就是其中一个。大伙提到“冯应生”，说不清是同情还是看热闹，反正他自己感觉怪怪的。

去年，儿子干上了生态护林，自己靠着贷款，带资入企有了分红，又种上小杂粮。这个三口之家，收入一下涨了两倍，告别穷日子。

本以为走上人生快车道，可从去年春天开始，68岁的老冯早上起来经常眩晕。到了5月，情况更严重，手脚开始发麻。8月初的一天，早上起床刚站到地上，“两眼直发黑，就什么都不知道了。”

村子离中阳县城十里地不到，冯应生很快被送到县医院。脑梗！初步诊断结果让刚缓过劲来的他，脑袋又是嗡的一下。

“是不是脑袋里长了瘤子？”冯应生赶忙问，医生的话让他稍微缓和一点：“别怕，治疗得好完全可以控制住。”

他看着呆呆站在一旁的儿子冯永军，38岁，到现在还没结婚。本来指着这两年把日子翻起来，把儿子的婚事给办了。谁成想，又摊上这事！他在心里长叹一声，让冯永军回去把柜子里捂得严严实实的存折取过来。

旁边的医生说了一嘴：“社保卡显示你缴过医疗保险。这病又属于目录里边的，现在报销比例不低，别太发愁。”

冯应生嘴上应着，心里却嘀咕，我甚时候交的保险，我咋不知道？就算交了，这一住院，花钱就跟流水似的，保险能都报了？

直到一周多后出了院，从始至终，冯应生也没掏过一分钱。他哪知道这是贫困户零押金、先住院、后付费一站式结算的结果，自己瞎琢磨：“是不是政府先给出了，回头再找我要钱？”

回村后，扶贫队长高亚星来看他。“瞧病的钱，基本医疗报销确实不够。但脱贫后的两年里，政府仍然会每年给你一家三口代缴医疗保险，同时还代缴每人138元的大病补充保险，和每人200元的慢性病补充保险。加上兜底报销政策，这回等于是政府帮你免费治了病。”

冯应生听得云里雾里，但他听清了最后一句，喃喃说着：“可是我已经脱贫了啊。”

高亚星笑了：“就是担心你生了病，日子又倒回去。何况，就算脱了贫也依然享受一段时间的优惠政策。你呀，平时老给你们说，也不认真听。现在病快好了，还不知道怎么回事。”

没两天，家庭医生杨红梅又找上了门。杨红梅是双签约医生，点对点负责冯应生。所谓双签约，就是家庭医生团队和乡村干部团队与因病致贫返贫群众的一对一签约服务。听说冯应生还是有些不舒服、尿中带血，杨红梅领着他又去了县医院。

反复下来，直到去年冬天，冯应生的病情才算彻底控制住。前后住院3次，花了21000多元，自己只掏了503元。不仅钱花得少，还有免挂号费、点对点带去就能直接住院的“福利”。

“早知道，我还愁个甚！”冯应生偷偷地想着。

脱贫档案

中阳县地处吕梁山西部，靠近黄河，距离太原180公里。2018年通过国家评估验收，脱贫摘帽。全县建档立卡贫困户7904户20619人，未脱贫21户67人，贫困发生率0.06%。贫困户年人均可支配收入4650元。攻坚期间，当地发展短期产业脱贫，通过贫困户自筹200元、撬动配套资金2800元，发展种植养殖等，贫困户可连续4年每年获得1000元资金收益。企业每帮助一人脱贫，也可享受500元补助。

摘帽后，围绕产业就业增收、集中财力补短板，当地又制定17项措施。落实全省“三保险三救助”政策，为贫困户每人投入558元，报销范围由35种扩大到108种，报销比例提高到90%以上。

扶贫产业：核桃、食用菌、肉鸡等特色种养产业

周边交通：30分钟到达吕梁火车站。经青银高速2小时到太原

打卡热点：续根草屋中阳剪纸传习所、陈家湾水库、柏洼山

本期统筹：郭雪岩

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 02 版）