《柳叶刀》称气候变化会损害儿童健康
张家伟
英国知名医学期刊《柳叶刀》最新发布一份报告，强调气候变化会对全球儿童的健康造成损害。
报告名为《柳叶刀2030倒计时》，由世界卫生组织、世界银行、英国伦敦大学学院、中国清华大学等35个机构的120位专家共同完成。报告追踪了41项关键指标的进展变化，分析了为实现《巴黎协定》的目标采取的相关行动对人类健康的意义，总结了不采取措施将对人类健康尤其是儿童健康造成的后果。
报告说，如果全球不采取任何行动，任由高碳排放和气候变化以目前的速度继续发展，那么现在出生的孩子到他们71岁时，全球平均气温将比现在高4℃以上。成长过程中，气温上升和极端天气事件多发，将导致儿童容易受到营养不良和食品价格上涨的影响，且易成为传染性疾病的主要受害群体。此外，65岁以上人群也容易受到气候变化尤其是极端高温对健康的影响。气候变化还可能带来移民、贫困加剧、暴力冲突和精神疾病等风险，尽管这些风险难以量化，其影响仍会波及所有人。
《柳叶刀2030倒计时》共同主席、伦敦大学学院人类健康与绩效研究所所长休·蒙哥马利教授说：“今年气候变化的影响比以往更加明显。西欧的历史性高温，以及西伯利亚、昆士兰和加利福尼亚的森林火灾引发了哮喘、呼吸道感染和中暑，海平面正在以令人担忧的速度上升。”为扭转气候变化对健康的巨大影响，报告作者们呼吁在4个关键领域采取行动，包括确保高收入国家履行气候融资承诺，建设更多便捷、经济和高效的公共交通系统，在卫生系统方面进行重大投资等。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn