“国球护眼球” 成都市金牛区创新推动近视防控
四川省成都市金牛区是教育部确定的“全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）”。2019年2月试点以来，金牛区积极探索“防近”新路径，全区中小幼学生近视率得到有效控制。
将近视防控纳入考核
金牛区探索了以“四项机制”为核心，整体谋划抓“防近”。
建立“组织统筹”机制。统筹教育、卫健、体育、财政等多部门力量，成立由分管区领导任组长的儿童青少年近视防控工作领导小组，对全区“防近”工作统一部署、统一推进、统一考评。
建立“目标管控”机制。出台《金牛区“眼健康工程”实施方案》，建立了政府、社会、医院、学校、家长、学生“六位一体”联防联控机制，完善了全过程眼健康档案。截至目前，全区有34所中小学建立了眼健康档案，17000余名学生完成了普及型眼健康建档，5700余名学生完成了包括散瞳检测视力在内的深度眼健康建档。
建立“经费保障”机制。将儿童青少年近视防控工作纳入全区重点民生项目管理，设立专项经费并纳入学校年度经费预算，确保学校生均教育经费高于年度预算总额的10%。
建立激励考评机制。探索建立“区级—教育系统—校级”三级考核评估体系，将学校儿童青少年近视防控工作纳入全区目标考核，同步细化“爱眼护眼进课堂”的班级考核制度。
培养校园近视防控指导师
金牛区以“三化建设”为特色，软硬结合抓“防近”。
师资队伍“专业化建设”。成立“金牛区儿童青少年近视防控专家委员会”，与成都中医药大学眼科学院签订协议，大力开展“护眼”能力培训和专项督学防控培训。从2017年启动培养全国首批“T+N”近视防控指导师以来，全区共培养校园近视防控指导师236名。
硬件设施“标准化改造”。推进教室照明等硬件设施专业化改造，邀请卫生行政部门定期对学校教学卫生状况进行监测和公示，保障教学设施和环境条件全面达标。与中医药大学眼科学院合作筹建“近视防控实验教室”，通过采用新型光源、科学设置课桌位置等方式实现近视防控硬件升级。
健康课程“个性化设置”。将眼健康课程纳入学校特色课程，邀请全国眼健康专家，根据不同年龄段学生特点编写了《金牛区儿童青少年近视防控教材》，建立起幼儿园到高中全学段眼健康课程体系。联合教育、卫健、体育等部门，筹建“金牛区儿童青少年眼健康体验中心”，定期开展中小幼学生近视防控科普教育。
教体卫联动“国球护眼球”
金牛区以“三个联动”为抓手，多维聚力抓“防近”。
强化“家校联动”。依托金牛区家庭教育学会，成立“睛”彩志愿队，先后举办100余场“儿童青少年近视防控”家庭教育讲座，发放10余万份“护眼”指导卡、膳食建议单等，为家长提供儿童青少年近视防控方面的指导意见。
强化“宣教联动”。借助成都中医药大学眼科学院“四川省视力保护科普基地”资源，建立集实物展品、互动游戏、科普网站等多功能于一体的“金牛区儿童青少年视力科普基地”。在“金牛部落”APP中开辟专栏，并抓住“全国爱眼日”等主题宣传活动契机，大力宣传、普及、互动交流儿童青少年近视防控知识。
强化“教体卫联动”。与成都市全国重点乒乓球运动学校、成都中医药大学眼科学院等院校达成战略合作协议，深入实施“国球进校园”工程，将体育运动融入儿童青少年近视防治，形成体育与健康共育、普及与提高齐抓、教学与科研共推、训练与竞赛并举、国内与国际相融的“国球护眼五型”工作路径。目前全区有12所学校被授予“国球护眼球”联盟学校称号。
将视力水平作为班级评优指标
金牛区以“两头管控”为保障，强化监管抓“防近”。
加强事前预防研判。建立“金牛区儿童青少年眼健康数据管理中心”，全面采集全区中小学生眼健康数据，加强对青少年视力健康状况的跟踪监测、纵向分析、研判和干预工作。
加强事后“制度监管”。出台《关于落实减负精神大力践行素质教育的实施意见》《关于进一步加强中小学校阳光体育工作的实施意见》《创建健康促进学校工作方案》等文件，切实加强对学校减负工作、阳光体育活动、健康教育以及电子产品使用的监督管理，将班级学生视力水平作为班主任和班级评先评优的重要指标，推动形成上下齐抓共管的工作合力。（教育部体卫艺司供稿）
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