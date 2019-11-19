有效应对人口老龄化 中国老年健康国际论坛在珠海举办

人民网北京11月19日电（王国菁） 中国老年健康国际论坛11月16日在珠海举办，本次论坛围绕“积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人”为主题展开演讲。

据国家统计局8月22日发布的《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二十》报告指出，2018年，我国65岁及以上人口比重达到11.9%，0—14岁人口占比降至16.9%，人口老龄化程度持续加深。我国人口年龄结构从成年型进入老年型仅用了18年左右的时间。人口老龄化的加速将加大社会保障和公共服务压力，减弱人口红利，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率，是进入新时代人口发展面临的重要风险和挑战。

针对老龄化现象，国家卫生健康委员会党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军指出，积极应对老龄社会，是一项长期的战略任务，首先要倡导全社会树立积极老龄观，鼓励老年人自立自强，充分发挥老年人本身的潜力，要认识到人口老龄化并不可怕，从经济角度出发，银发经济有充分挖掘空间。

“随着社会经济的发展，基本衣食无忧的物质生活为做幸福老年人的目标奠定了基础，但仅仅如此是不够的。”王建军表示，关注老年人生理健康的同时还要重视老年人心理健康，丰富老年人的精神文化生活，老年大学是重要举措之一，如今老年大学需求很大，但仍然供给不足，构建老年友善生活环境，有利于提高老年人的幸福感。

国家发展改革委副主任连维良表示，积极应对老龄化必须坚持以老年人需求为导向。他建议，通过设置公益性岗位，加大对康复护理人员的培育力度，扩大社会工作者人才供给，推动日间照料机构覆盖率达到90%及以上。

连维良强调，要着力发展养老护理，全面提升康复护理服务能力，有效满足老年人康复护理需要，重点保障空巢、留守及特殊困难老人需求。多渠道筹资，激发多元主体积极性，提供差别化、个性化、多样化护理服务。

正如王建军所说，要实现积极老人观、健康老龄化、幸福老年人的目标，就要加快建立完善老年健康服务体系，深入推进医养护结合。

据悉，本次论坛由全国老龄办、珠海市人民政府联合主办，中国老年保健医学研究会承办。