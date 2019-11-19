世界卫生组织将每年11月第三周的周三定为世界慢阻肺日，宗旨是帮助人们提高对慢阻肺的认识，改善慢阻肺诊断不足和治疗不力的现状。

慢性阻塞性肺疾病（简称“慢阻肺”），也就是人们常说的慢性支气管炎和肺气肿，主要症状为长时间咳嗽、咳痰以及气短。

慢阻肺的高危人群有何特点，它和人们常说的老慢支是什么关系？慢阻肺患者的肺功能还能否恢复？又该如何预防疾病的发生呢？2019年11月20日（周三）16:00-17:00，北京大学第三医院呼吸与危重症医学科主任教授将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于慢阻肺的各种困惑，别错过哦！

专家简介

孙永昌，北京大学第三医院呼吸与危重症医学科主任，教授，医学博士，博士生导师。中华医学会呼吸病学分会常委兼秘书长、慢阻肺学组副组长，中国慢阻肺联盟副主席，北京慢阻肺联盟主席，北京医学会呼吸病学分会副主任委员，北京医学会呼吸内镜与介入学分会副主任委员，中华医学杂志英文版副总编辑，国际呼吸杂志副总编辑，中华医学杂志、中华结核和呼吸杂志等期刊编委。

擅长：长期致力于呼吸系统常见病和疑难病诊治、内科危重症救治工作。在支气管哮喘（特别是重症哮喘和难治性哮喘）、慢阻肺、肺间质病／肺纤维化的临床诊治方面具有丰富经验。

慢性阻塞性肺疾病，简称为慢阻肺，是全世界范围内第四大致病病因。已经与心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病与代谢性疾病等一起被世界卫生组织共同列为全球“四大慢病”。

吸烟是慢阻肺最重要的危险因素

慢阻肺的发病原因比较复杂，但主要包括个体易感因素以及环境因素两方面，如吸烟、空气污染、职业暴露等，以及可能的遗传因素。两者相互影响、相互作用。其中，吸烟是慢阻肺最重要的危险因素。

慢阻肺的典型症状：咳、痰、喘

慢阻肺不仅仅是影响呼吸系统的疾病，更是由炎症反应引起的作用于全身各个系统的慢性疾病，具有反复发作性。其典型症状主要是慢性咳嗽、咳痰、喘息。临床分型为慢性支气管炎型和阻塞性肺气肿型，以气流受限为主。

慢阻肺强调早诊早治

如果慢阻肺患者早期没有及时发现且未接受系统正规的治疗，病情很容易呈进行性发展。晚期患者的呼吸困难会不断加重，严重的会出现呼吸衰竭，进而引发一系列心、肺疾病。不仅治疗更加困难，患者更要面对沉重的心理负担。

慢阻肺如何早期发现早期治疗呢？临床中有哪些常规治疗方式？慢阻肺应该如何预防？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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