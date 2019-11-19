首届世界米粉大会召开，做健康的“粉”从做健康“米粉”开始

11月16日-18日，由中国—东盟博览会秘书处、世界中餐业联合会、中国食品和包装机械工业协会、中国粮油学会米制品分会、广西国际博览集团共同主办；广西壮族自治区商务厅大力支持和指导；广西烹饪餐饮行业协会协办的2019首届世界米粉大会在广西南宁举办。

本次大会以“会、展、赛”联动模式展开，呈现出一场米粉全产业链的美食盛宴，吸引了国内外诸多企业和机构前来参会。据统计，共有来自于缅甸及广西、江西、云南、湖南、广东、四川、贵州等米粉主产区的300余家代表单位参会。

2019首届世界米粉大会会场图 世界中餐业联合会供图

搭建合作平台 促进共同发展

中国—东盟博览会秘书处秘书长、广西国际博览集团董事长王雷在开幕致辞中表示，今年是落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》的第一年，中国—东盟博览会已成功举办16届，搭建了中国—东盟重要的开放平台。首次举办世界米粉大会，是东博会升级发展的创新之举，旨在为中国和东盟之间、中国各省市之间米粉产业合作搭建了专业平台，对于助推产业、开拓市场、服务民生具有积极作用。

与此同时，出席米粉大会开幕式的缅甸驻南宁总领事馆总领事梭岱南说，米粉也是东南亚地区处处可见的美食，世界米粉大会集中展示不同国家的米粉文化，为促进中国和东盟企业交流，深化经贸合作打下良好基础。

首届世界米粉大会以“米粉，向世界出发”为主题，旨在弘扬中华传统美食文化，对接世界米粉产业版图，搭建米粉产业的国际交流平台，促进中国与周边各国在米粉及相关产业方面的开放合作，构筑“一带一路”美食文化新纽带，让中国米粉更好地走向世界。

探索消费潜力 经济、健康吃出来

世界中餐业联合会监事会主席武力表示，米粉在众多国家拥有广泛的消费基础，作为大众餐饮的重要组成部分，米粉产业也迎来了良好发展势态。世界米粉大会成为集产销对接、形象展示、投资贸易合作、技术创新、美食体验、文化交流于一体的产业盛会，将引领中国米粉产业创新突破，加快升级，开拓世界市场。

展览活动中，益海嘉里、湖南金健等知名米粉制品企业，广西粉之都、三品王等知名连锁米粉店，广东珠江桥、河南立达老汤等知名调味品企业，中国包装和食品机械有限公司、泰禾光电科技股份有限公司等众多品牌和企业纷纷亮相，为参与群众带来视觉与味觉上的体验。

展览融汇多种味道 市民可参与品尝

世界米粉大会是中国—东盟博览会旗下的专业展，展览规模达1万平方米，300家国内外米粉制品、汤料配料及加工包装机械等企业参展参会，全方位展示各国米粉美食文化。桂林米粉、柳州螺蛳粉、云南过桥米线、常德米粉等特色品牌粉和马来西亚槟城炒粿条、泰国冬阴功粉等中外美食吸引大批民众品尝。

2019首届世界米粉大会会场图 世界中餐业联合会供图

本次活动形式多样，通过2019首届世界米粉大会·主论坛暨颁奖盛典、第十三届中国米粉、粉丝产业发展大会、特色米粉交流大赛以及2019米粉产业推介对接会等系列活动，为全球米粉产业搭建集政策导向、编制规范、产销对接、形象展示、品牌加盟、投资贸易与合作、技术创新、文化体验等于一体的综合服务平台。

据主办方有关人士介绍，2019世界米粉大会致力于实现世界米粉产业更加开放融合的美好愿景，融合全产业链，推动米粉上下游产业深度合作，让世界米粉汇聚一堂、也让中国米粉走出国门、走向世界。