呼吸道疾病进入高发季警惕，这种儿童肺炎更易漏诊
迈入冬季，随着天气降温，一些细菌、病毒等微生物进入活跃期。最近几天，记者从郑州大学一附院、河南省人民医院、河南省儿童医院等门诊了解到，和10月相比，目前呼吸道疾病小患者明显增加，而这其中，有不少是肺炎患者。
“肺炎分很多种，不同年龄的病原体也是不一样的。就儿童来讲，肺炎支原体是儿童社区获得肺炎的常见病原体之一。”郑州大学一附院儿童重症监护病房(PICU)主任王怀立说。
据了解，社区获得性肺炎是以感染获得的地点来界定的，指的是医院内获得的感染性肺炎以外的所有肺炎。
为提升儿童社区获得性肺炎的诊治水平，11月17日，受国家卫生健康委医政医管局委托，由健康报社主办的“合理用药中国行动”之儿童社区获得性肺炎规范诊疗巡讲在郑州启动。现场，来自郑州、广州、西安三地的儿科专家，就儿童社区获得性肺炎（CAP）规范诊疗等问题进行了探讨和交流。
肺炎支原体，很多人可能比较陌生。那么，支原体究竟是何方神圣？河南省儿童医院呼吸科主任沈照波教授介绍说，支原体既不是细菌也不是病毒，而是一类没有细胞壁、高度多形性、大小介于细菌和病毒之间的一种非典型微生物。
他指出，在5~18岁的儿童青少年中，肺炎支原体引起的肺炎较为常见，且相对难诊治，容易漏诊，所以要加强对它的认知及规范治疗。
河南省人民医院儿科主任史长松教授解释，肺炎支原体主要通过呼吸道传播，一年四季均可发生，秋冬季节交替时更加高发。近年来，因为环境中支原体的广泛传播，5岁以下儿童也易感染。
“一旦确诊为肺炎支原体感染，家长一定要积极配合医生治疗。”沈照波说，儿童肺炎支原体感染的主要症状是持续发热、咳嗽、喘息、呼吸加快等，患儿初期无痰或少痰，之后会转为顽固性剧烈咳嗽，有时会出现喘憋和呼吸困难。
此外，史长松主任指出，由于婴幼儿免疫功能不健全，产生抗体能力较低，可能出现漏诊（假阴性或低滴度抗体）的情况。因此，婴幼儿发生肺炎支原体感染时更容易被低估，家长一定不要忽视。（记者 李晓敏）
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