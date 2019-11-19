寒潮来袭 感冒发烧患者增多
大风降温，寒潮来袭。昨天，记者从多家医疗机构了解到，到医院门急诊就诊的感冒、发烧患者明显增多。
昨天上午9时许，在中日友好医院门诊二层的呼吸病门诊，候诊患者很多。陈女士用轮椅推着77岁的老母亲，不时抬头看叫号屏幕：“老人肺不太好，天一凉，就爱咳嗽。”
候诊患者中，中老年人占了一大半，多为上呼吸道感染、急性支气管炎和肺炎。还有一类老年人，原来就有慢阻肺、哮喘等慢性呼吸系统疾病，在寒冷空气的刺激下，病情又出现反复。
除了老人，患儿也不少。首都儿科研究所统计，与上月同期相比，门急诊患儿大约增加了3000余名，多数患儿集中为感冒、发烧、咳嗽等症状。
“老年人感冒比较‘麻烦’。”北京医院急诊科主任医师张新超说，“老年人最怕感冒，别看感冒是小病，但是老年人因为各种基础疾病比较多，一旦感冒就会导致各种基础疾病加重。”张新超说，最近心脑血管疾病患者、呼吸系统疾病患者都有所增加。“每年到11月下旬之后，流感患者也会有所增加。”张新超建议市民居家生活中，要注意保持通风，平时尽量少到人流密集的场所。
市疾控中心提醒，秋冬季是本市流感高发季，接种流感疫苗是最有效、最经济的预防流感的措施。本市集中免费流感疫苗接种的截止日期是11月30日，自费流感疫苗接种时间一般将持续到2020年2月，请市民积极接种流感疫苗。（记者 刘欢 贾晓宏）
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