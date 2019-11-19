川师大食堂套餐3.8元 十多年没涨价
近日，四川师范大学食堂3.8元的套餐因物美价廉引发关注。每当临近月末，不少学生会来购买3.8元的套餐以节省开支。北京青年报记者了解到，该套餐为两荤一素，有十多种菜品。从2002年起的十几年里，其套餐价格一直未涨过。据学校后勤集团的饮食服务中心介绍，3.8元的套餐价格虽然是亏损的，但学校会给一定补贴。
“我顿顿来吃，最喜欢的菜是西红柿炒鸡蛋和土豆肉丝。”昨天，四川师范大学一名大三学生告诉北青报记者。记者从四川师范大学后勤集团的饮食服务中心了解到，学校共有11个餐厅，除了职工餐厅和清真餐厅以外，每个学生餐厅都设有一个3.8元套餐的窗口。
据该校饮食服务中心的主任介绍，3.8元的套餐是两荤一素，属于学校的低价套餐，包含麻婆豆腐、回锅肉、青笋肉片、南瓜肉片、炝炒凤尾、白水南瓜等十来个种类。除了3.8元的套餐外，低价套餐里还有3.3元的一荤两素套餐。由于套餐是三种菜拼在一起，因此每种菜的分量会少一些。
文/本报记者 张夕
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