口腔有异味，饮食咋调理

主讲人：中国中医科学院西苑医院肾病科副主任 张 昱

吃东西时，我们能感受到食物的酸、甜、苦、辣、咸，但有些人没有进食食物，口腔也有味道，如口苦、口酸等。这从中医角度看，往往可能是脏腑功能失调的信号。

口苦。感到口苦，常与我们的肝胆关系密切，多由于肝胆蓄热，胆气熏蒸所致。因口苦与胆汁代谢失常有关，多见于胃热炽盛及心火上炎，尤以肝、胆炎症者居多。常见症状有头痛眩晕、目赤疼痛、急躁易怒、舌质偏红等。若经常感到口苦，不妨检查一下，是否患有肝胆等消化系统疾病。平时饮食中多吃些苦瓜、凉茶、菊花、决明子、苦丁等苦寒之品。

口甜。感到口甜，多反映脾脏有热，其中又有实热与虚热之分。实热者口干喜饮，大便干结，小便颜色发黄；虚热者常常食欲不振，容易疲乏。多见于消化功能障碍及胃肠炎等患者，有时糖尿病人由于血糖增高，也会觉得口中发甜。平时可进食清热泻火之物，如豆腐白菜汤、野苋菜汤等；虚热者可食莲子百合水、党参山药煲鱼等。另外，还可多吃些薏苡仁、红豆、冬瓜等利湿之品。

口咸。感到口咸，多见于慢性肾炎、慢性咽炎、神经官能症和口腔溃疡等，因唾液呈碱性，故觉有咸味。口咸者常伴有腰酸腿软、头晕耳鸣、盗汗遗精等肾阴虚证，有些则表现为畏寒肢冷、夜间尿频、阳痿带下等肾阳虚证。肾阴虚者不宜进食辛辣燥热助阳之物，宜进食滋阴补肾之品，如海参糯米粥、蒸山药等；肾阳虚者不宜进食寒凉生冷伤肾之品，宜进食温肾壮阳之物，如枸杞栗子炖羊肉、鹿茸炖瘦猪肉等。口咸者在冬季可多吃核桃、桂圆等补品。

口酸。感到口酸，多为肝胆之热侵脾所致，常伴有胁肋疼痛、恶心、食后腹胀、舌苔薄黄、脉弦等症状，多见于胃炎、胃及十二指肠溃疡。平时应清淡饮食，少吃油腻食品、甜食等。肝经有热的口酸者不宜进食辛辣、煎炸等燥热之品，宜进食清凉之品，如鱼片枸杞汤、甘菊粳米粥、海带决明汤等。脾虚不足者宜进食健脾暖胃之品，如党参枸杞山药煲乌鸡、胡椒煲猪肚、鲫鱼糯米粥等。

口辣。感到口辣，多为肺胃热盛、阴虚所致，常伴有咳嗽、咯痰黄稠、舌苔薄黄等症，多见于高血压、神经官能症、更年期综合征及长期低热者。该类人群的舌黏膜对咸味与痛觉都特别敏感。平时应忌食辛辣之品、火锅等，可以多吃些西瓜、生梨等水果。

值得注意的是，味觉异常与年龄、性别、情绪、温度等因素也有关，只有排除这些因素后，才能将它与疾病联系起来。味觉的灵敏程度因人而异，儿童比成人强，青年比老年强，女性比男性强；同一个人，晚上比早晨强。情绪与味觉亦有关系，在愤怒、恐惧、焦虑、悲伤或疲劳时，味觉会降低；较长时间的饥饿会使味觉暂时失灵；吸烟或过量饮酒及睡眠不足等，也会导致味觉异常。此外，味觉异常有时也与口腔卫生不良或味蕾受外界物质的暂时作用有关，这些都不属于味觉变异的范围。▲