宝宝多笑笑，身心发育好

北京协和医院儿科主任医师 鲍秀兰

宝宝露出灿烂的微笑，是全家人最幸福的事。在和宝宝相处时，父母、亲朋好友都喜欢逗一逗宝宝。事实上，多让宝宝笑一笑确实受益颇多。

从发育角度看，笑是一种非常好的锻炼方式，能促进大脑发育，对身心健康有益。爱笑的宝宝性格开朗、自信、情绪积极，长大后更乐于探索，容易和别人打成一片，人际交往能力强。同时，情绪好，生长激素分泌就好，还能增强免疫力，这对促进全身各个系统、各个器官良好发展都有用。一般情况下，新生儿在“咿咿呀呀”地发音中就会出现发笑的反应，3个月左右时能明显感知到宝宝的微笑。尤其看到熟悉的面孔或喜欢的玩具时，宝宝会又抡胳膊又蹬腿地“咯咯咯”笑出来。同时，笑容一定程度上反映出宝宝的需求有没有被满足。当他们吃饱睡足，精神状态良好时，尽管无外界刺激，也会自动发出微笑。

照顾宝宝时，家长不妨多逗他们乐一乐，这也是早期智力开发的天然方法。具体做法是：多向宝宝微笑，或以夸张的神情，新奇的玩具、画卡等逗其发笑。不过，逗宝宝笑也是一门学问，需要把握好时机、强度与方法，不是任何时候都可以。比如，进食时，逗笑容易导致食物误入气管引发呛咳甚至窒息，睡前逗笑可能会让宝宝失眠或者夜哭。另外，逗笑还要适度，不要让宝宝过度大笑。▲