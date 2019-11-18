胖娃娃易食物过敏
周 铭
澳大利亚阿德莱德大学罗宾逊研究所的学者发现，婴儿出生时体重越沉，他们在童年时期患上食物过敏和哮喘的风险就越高。
研究人员分析了出生体重、儿童和成人时期过敏性疾病发病率之间的相关性。结果显示，出生体重每增加1公斤，童年时期患上食物过敏的风险增加44%，患湿疹的风险增加17%。相比之下，出生时体重较轻的婴儿在童年时期较少受到过敏性疾病困扰。然而，对于出生体重沉与增加过敏风险之间的关系是否随着年龄的增长而持续存在，这项研究无法得出确切结论。发表在《过敏与临床免疫学杂志》上的这项研究建议，出生时体重较沉的婴幼儿在童年期要积极减重，以积极干预的手段降低患上过敏性疾病的风险。 （周 铭）
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