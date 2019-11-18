“代跑腿”毁了自己健康

当下，“跑腿服务者”成了“街头红人”，他们没有固定职业名称，工作内容五花八门：代购、代送文件、代取快递、代人挂号排队、代人寻医买药，甚至可以代人完成出差、社交任务、体验健身、减肥效果等。这种新兴的服务模式，被称为“代经济”。

“代经济”的出现，既有技术支持，也有需求驱动。便捷的移动互联网技术，为“代经济”打通了渠道。用户只要登录电商平台、手机APP，点点屏幕、动动拇指就能轻松找到“代办人”。现实中，人们“花钱替自己办事”，原因不外乎精力有限、节省时间成本，或是能力受限、节省交易成本。应该说，“代经济”的确帮一部分人理顺了生活秩序，让其节省出精力投入到能够创造更大价值的领域。不过，也要看到，假如人们一味依赖别人跑腿，把大事小情都托付于人，甚至连必要的运动、健身都懒得去做，长此下去，过度闲置自己身体，换来的很可能是健康荒废、惰化精神。

随着社会快速发展，居民的生活方式和疾病谱已经发生变化，糖尿病、高血压等慢性病高发，且呈现出年轻化趋势。慢性病患病率不断攀升与不良生活方式紧密相关，缺少运动、喜欢熬夜、饮食不良都在蚕食着健康。“代跑腿”在一定程度上纵容了人们的“宅”行为和不良生活习惯。这样下去，不但会影响个人身心康健，还会加剧公共卫生资源的紧张。

从健康角度看，“代经济”应该成为让人们生活更便利的选择，而不是偷懒的借口和放纵自我的理由。世界卫生组织发现，影响健康的因素中，生物学因素占15%、环境影响占17%、行为和生活方式占60%、医疗服务仅占8%。由此可见，“每个人是自己健康第一责任人”，获得健康最简单也最有效的方法，就是把健康习惯融入生活的方方面面。健康生活体现在衣食住行的点滴之中。尤其是年轻人，更要摒弃“我年轻我怕啥”的错误观念，多掌握健康知识，注重饮食平衡和睡眠充足，保持一定的锻炼频率和强度，增强人体对疾病的抵抗能力。人们在享受现代生活便利的同时，不要把牺牲健康作为代价。