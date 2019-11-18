家庭和睦，孩子少受欺凌

以往曾有研究表明，遭受过童年创伤的孩子在校被欺凌或欺凌他人的风险升高。近日，美国儿科学会发布的一项新研究从反面证实了，和睦的家庭可以成为孩子们的坚强后盾，会降低受欺凌风险。

美国国家儿童健康调查项目曾针对儿童身心健康、家庭护理质量、邻里和学校环境以及家庭逆境复原力等问题，对6~17岁的儿童家长进行走访。其中，有关家庭逆境复原力的考察问题包括“当家庭遇到困难时，父母是否会共同商量解决方案？”“是否能够协力合作解决问题？”“是否有足够强大的自信去战胜困难？”“是否在困难时期也永不言弃？”。根据参试家长的反馈，结合参试儿童的年龄、性别、种族、家庭条件等因素，来自纽约史蒂文与亚历山德拉·科恩儿童医疗中心儿科部的研究员伊丽莎白·李分析发现，家庭逆境复原力强，儿童在校发生受虐或施虐等欺凌问题的比例低。

当今社会儿童欺凌问题广泛存在且日益严重，受虐方、施虐方，甚至目睹欺凌的孩子后期都会受到精神健康问题的折磨。该研究成果揭示了一个家庭应对危机的能力在很大程度上影响了孩子的行为以及人生幸福度。这也意味着，父母们需要提高这方面的能力了。 （徐 蔓）