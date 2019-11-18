兼顾各方利益才能拯救“廉价药”

据《广州日报》报道，近日，有地方药物采购中心披露称，174个药品将废标、撤网。公示的名单中有很多常用药，如速效救心丸、盐酸二甲双胍、麝香痔疮栓，以及甲硝唑、开塞露等。此次拟撤网名单中，有99个明确标示“目录类型”为低价药。有行业观察人士表示，药企承压过大、因为中标价太低而后续生产成本上涨导致供应难或是一大主因。

“便宜管用的药为啥越来越少？”这样的问题虽然屡屡被人提及，但却很少得到一个令人满意的答案。探讨这样的问题，也许有必要先回顾一下基本药物目录制度——从1992年起，我国开始尝试建立基本药物目录制度，其中包括“基本药物”和“医保药物”，这两类药物基本覆盖患者日常必需。

对于“基本药物”，实行的是招标采购政策，采取报价中标的形式，以保证质量稳定的低价药入选；对于“医保药物”，实行的是最高限价政策，用以控制药物的价格波动。对于这两类药物之外的药物，则主要采取市场定价的方法。基本药物目录制度的初衷无疑是为了降低民众的医疗负担，不过，有一个细节却不能被忽略——当越来越多的廉价药物悄然消失的时候，诸多优惠措施实际上只是停留在了纸面上。

廉价药短缺的原因，无非是药厂不愿意生产、经销商不愿意经销、医院和医生不愿意使用，而这一切都是因为掺杂了太多的利益因素。天价药物自然应该声讨，不过，如果药物廉价到几乎无利可图，势必难以引起药厂和经销商的兴趣——实际上，这才是廉价药难觅的关键所在。单方面指责药企唯利是图似乎有失公允，毕竟，药企需要利润空间来维持生存，拯救廉价药就有必要调整定价机制，让生产廉价药的药企有钱可赚，鉴于此，不妨对经典廉价药进行统筹计划，通过财政补贴的形式鼓励药企生产。

在保障廉价药生产的基础上，有必要规范现有药物招标流程。中国医药企业管理协会会长于明德曾透露，一些地方的药品招标根本不问价格，先统一砍掉15%、20%的价格再谈，仅此一招就直接导致一些药企被逼出了最低成本线。如此一来，一方面造成廉价药淡出江湖；另一方面，有些药企虽然打着廉价药的旗号以低价中标，但在实际供应中却悄然改换成其他药物，更重要的是，对于此类明显扰乱正常市场秩序的做法，并没有相应的罚则。

相比起偷梁换柱带来的巨大利益，罚款之类的行政处罚不足以惩戒，这也是此类现象屡禁不止的一个重要原因。鉴于此，不妨为廉价药设立招标“绿色通道”，在科学定价的基础上，允许其优先进入招标范围，而不是一味打压药企报价。除此之外，对于那些打着廉价药名义偷梁换柱者，有必要建立起严厉的处罚问责机制，情节严重者可以通过设置“黑名单”将其拒之门外。

廉价药不仅维系着民众降低医疗费用的期待，而且也考验着医疗制度改革的制度善意，要想使廉价药叫好又叫座，显然不应止于发文倡导，更有赖于各项制度的进一步完善。