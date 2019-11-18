全国疫苗追溯系统明年将上线
人民网北京11月17日电 （记者林丽鹂）国家药品监督管理局相关负责人近日在2019智慧监管创新大会上表示，全国疫苗追溯协同服务平台将于明年上线，整合疫苗生产、流通和预防接种全过程追溯信息，实现疫苗可追溯，社会公众也可以通过该系统查询疫苗相关信息。
会议由国家药品监督管理局指导、中国健康传媒集团主办，旨在推进药品监管体系和监管能力现代化。据介绍，要持续推进药品智慧监管工作，形成“严管”加“智管”的监管新局面。今后仍需持续夯实智慧监管基础、强化数据建设管理、提升业务应用水平，并充分运用“互联网+”信息化技术手段，切实提升药品监管政务事项的服务能力和水平。
《 人民日报 》（ 2019年11月18日 11 版）
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