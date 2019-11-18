新华社北京11月17日电 农业农村部日前召开南方九省区市生猪生产调度会，明确各地落实政策措施取得了明显成效，要进一步压实责任，全力推动生猪生产加快恢复。

这是记者17日从农业农村部了解到的消息。在江西省南昌市召开的南方九省区市生猪生产调度会上，江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广东、广西、重庆、四川等九省区市和部分重点地市农业农村部门做了生猪生产情况汇报，共同分析生产形势，研究措施。

南方九省区市是我国传统生猪产区，也是猪肉消费比较集中的区域，常年生猪出栏量接近全国总出栏量的“半壁江山”，生猪产能能否尽快止跌回升，对全国猪肉市场稳价保供具有重要意义。

会议指出，从调度情况看，各地认真贯彻党中央国务院决策部署，落实有关政策措施，取得了明显成效。下一步要针对产业发展、政策落实中还存在的问题，针对西南地区小散养殖户数量多、规模化率低以及中南地区水网密集、环境容量小等客观实际，加大工作力度，促进生猪生产形势持续好转。

会议强调，要明确生猪生产实行省负总责，主要负责人是第一责任人，严格落实“菜篮子”市长负责制。要落实好财政、金融、用地等支持生猪生产的政策措施，养猪大县要定期调度政策落实情况，对禁养区超划等做法要及时整改。持续强化非洲猪瘟各项防控措施，搞好技术服务，推介“龙头企业带农户”“产业体系带农户”等有效模式。加强对养殖、流通、屠宰等各环节管理，统筹抓好禽肉和牛羊肉等替代品生产，确保元旦、春节期间群众“菜篮子”供应。农业农村部将继续跟踪调度各地政策落实情况，每月调度各地生猪生产情况。