婴儿期过度喂养或加快机体衰老
胡珍
美国研究人员经由小鼠实验发现，婴儿期过度喂养能够改变基因表达，或加快机体衰老。
贝勒医学院研究人员把刚出生的小鼠分为两组，一组在21天内不限量进食，断奶时体重超重；另一组作为对照组正常进食，断奶时体重正常。研究人员分别在小鼠21天大和6个月大（分别相当于人类的婴儿期和中年）时对它们的胰岛细胞基因组做脱氧核糖核酸（DNA）甲基化分析，发现对照组小鼠6个月大时胰岛细胞基因组出现DNA甲基化趋势，而过度喂养的小鼠断奶后就出现这一趋势。
研究人员在最新一期国际期刊《环境表观遗传学》刊载的文章中写道：“断奶时，过度喂养小鼠的胰岛细胞出现表观遗传变化，类似于那些老得多的同类。我们认为，出生后过度喂养导致胰岛细胞表观遗传方面衰老加速。由于（机体）控制血糖能力随衰老下降，这种加速衰老可能有助于解释婴儿期过度喂养为何增加成年后患糖尿病风险。”
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