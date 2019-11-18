茶非人人可饮，喝对了才养生

现在已进入冬季，喝上一杯暖暖的茶是不少人的休闲享受。的确，喝茶养生，是中国人千年来的传统。与各式各样的饮料相比，喝茶不仅能帮助人体补充水分，其中还含有像茶多酚、茶多糖、儿茶素、锌、硒、铜、锰、铬等对人体有益的成分。很多研究证明，喝茶具有一定的降脂减肥功效，还有抗辐射、调节血脂、强健骨骼、抗氧化等作用。

但喝茶也要讲究体质和方法，只有喝对了，茶才能起到真正的养生作用。关于喝茶，以下几大常识，你是否知晓呢？

喝茶时注意水温别太高。喝茶的水温至关重要，茶水温度应介于56℃～60℃，对健康较为有利。水温太高，食管黏膜容易受到慢性热损伤，长期损伤后会增大癌变风险。尤其是爱好抽烟喝酒的人，如果喝热茶（65℃以上），会损害食道抵御酒精与尼古丁毒素的能力，患癌风险更高。

每日用茶的量要控制在12克左右。一般来说，对于有喝茶习惯的健康人，每日用茶可在12克左右，分3～4次冲泡较合适。爱喝茶、饮食油腻的人可适当增加；孕妇、儿童及神经衰弱、心动过速的人要少饮茶或不饮茶。

喝茶需因人而异，因时而异。不同体质的人群所喝的茶也不尽相同。未发酵茶（绿茶如龙井、碧螺春、毛尖等）具有清热、利尿、生津等作用，但因为偏凉，胃寒或有慢性胃病人群不宜饮。而半发酵茶（青茶如铁观音、乌龙茶等）、全发酵茶（红茶）和后发酵陈茶（黑茶、普洱茶）有消食去滞、助消化、提神等作用，这些茶性味平和，比较适合大多数人群。

当然，喝什么茶除了要看体质之外，也要看习惯。即使体质不太适合，但如果喜欢喝某种茶，也可以少量、适当地喝一些。

喝茶也要与季节匹配。春夏两季，可以喝绿茶和乌龙茶，能起到清热解暑的作用。秋冬季节，适合喝红茶或普洱茶，这两种茶是温热性质的，可以起到驱寒的作用。

以下四类人不宜喝茶：

1.身体虚弱之人不宜喝茶（特别是绿茶）。患有胃溃疡的病人，茶叶中的茶碱会影响胃酸分泌，影响溃疡愈合，从而加重病情。

2.便秘的人不宜饮茶。因为茶中的鞣酸和咖啡因等物质能减少胃肠道消化液的分泌，同时有收敛作用，减缓肠管蠕动进而诱发便秘，长期便秘者饮茶需慎重。

3.儿童和孕产妇不宜喝茶。因为茶叶中含有大量鞣酸，可能影响身体对钙、铁及其他一些营养物质的吸收，可能影响胎儿及儿童的生长发育。

4.正在服药的人不宜饮茶。茶叶中鞣酸会与含多种金属离子或含生物碱的药物在胃中结合生成难以溶化的化合物，服药后若饮茶过多，会影响药物吸收。