冬季进补  女人吃什么好

本期指导专家：李俊玲，西安市中医医院中医妇科教研室主任、副主任医师

冬季是女性保健的重要季节，之所以这么说，主要是因为环境往往造成女性冬季情绪低落、贫血、肠道蠕动功能下降、失眠、头痛、皮肤粗糙、手脚冰凉等方面问题，所以为避免环境妒忌身体影响，女性冬季保健非常重要。

进补有禁忌，当心补错伤身

西安市中医医院中医妇科教研室主任李俊玲表示，中医是讲究辨证的，是因人而异的，有的人适合用枸杞，有人适合用红枣，有的人适合两者兼而有之，但是也有一部分人不适合。经常在门诊上听到病人说：“大夫我能不能喝点阿胶？”是一个道理，不是所有的人都适合阿胶，有的人吃了阿胶以后，反而还容易上火或者胃脘不适，还会加重其他的一些问题。

我们经常说“天天吃大枣，一生不显老。”但是，红枣虽好，也不是所有人都能吃的。李俊玲主任解释，红枣从中医讲是健脾胃的，又有补血的作用，性味甘温，归脾胃心经，功效补中益气，养血安神。另一方面，因为它有点滋腻，久服妨脾，所以脾胃虚弱体内湿热过重的人，不建议服用，单纯的补充红枣会加重体内湿气，更加拖累胃的运化。但是，红枣总的来说可以补气养血，大多女性都是阴血常不足的特点，可以适当的补充一点大枣，一天三颗左右即可。

枸杞从中医角度是补肝肾的，而且还偏温，常用于治疗肝肾亏虚导致的各种妇科疾病，临床常用于治疗各种月经病，如月经量偏少或者是月经推后的人，对肾虚的人，它有调理月经的作用，可以适当的吃点枸杞。但由于枸杞偏温，体质肝火旺或者湿热偏重的人，补充后就会容易上火，长期大量单纯的补枸杞是不适合的。

黄芪是补气的一个药物，如果没有气虚的症状，就不需要去补，是要因人而异的。如果感到气不足，经常乏力、有贫血，月经量少，可以在煲汤的时候适当的放一些黄芪以达到滋补的效果，阴虚之人用了黄芪就会火上浇油，适得其反。

另外，很多女性喜欢在月经时喝红糖。对此，李俊玲主任表示，对于来月经前腰酸、肚子疼，或者微微的有点觉得凉，这类宫寒的女性，适当的喝点红糖是很好的。但是对于性子急躁、容易上火、大便便秘并且也没有痛经症状的女性，是不需要喝红糖的，也没有太大的意义。另外，红糖有微弱的活血作用，月经量偏多的人喝了红糖月经会越来越多，就不建议盲目地喝红糖。

足够的睡眠时间，有利于阳气的生长

中医认为，冬季闭藏，万物伏匿，草木凋零、冰冻虫伏，是自然界万物闭藏的季节。而中医又强调天人合一的整体观念，因此冬季养生十分注重养藏，主要做到三个方面：藏阳、藏精及藏神。从立冬开始，大自然阴气渐长，阳气渐退，因此，冬季养生要顺应自然而养阳，即藏阳。中医主张“早卧晚起，以待日光”。

李俊玲主任提醒道，冬天要早睡晚起，女性在冬季不要因为爱美穿衣服太少，或者减少户外运动，应多晒太阳，尤其是背部要多晒太阳，固护阳气使肾的阳气更充盈。

另外，肾精是五脏之精的根本，所以冬天要节欲，避免酒色过度。并且，冬天脾胃吸收功能好，是藏精的好时候，也是贮备精气的大好时机。还有，冬天万物闭藏，人的心神也应内藏，所以冬季养生应注意藏神。女性朋友要做到“三少三多”：少躁动、少喧哗、少生气，多睡眠、多平静。