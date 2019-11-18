新登革热疫苗三期临床实验完成

日本武田制药完成了新型登革热疫苗（以下简称武田疫苗）的三期临床实验，取得了远胜于目前投入应用的疫苗的效果，但一些评论也指出，武田疫苗仍未完全克服保护无登革热病史者的难题。这项实验报告近日发表在《新英格兰医学杂志》上。

登革热病毒有4种血清型，拥有不同种抗原基因，分别可以诱导人体产生对应的血清抗体。武田疫苗对其中的3个血清型效果非常显著。相对于注射安慰剂的对照组，注射武田疫苗可以降低95.4%的登革热入院风险，而赛诺菲的邓瓦夏疫苗效果为80.2%。

武田疫苗与目前唯一投入应用的登革热疫苗——邓瓦夏疫苗原理相同。两者均通过注射无害化病毒刺激人体产生抗体并获得免疫效果。但菲律宾大学马尼拉校区儿科医生列昂妮拉·丹斯指出，虽然武田疫苗表现更好，但它依旧可能增加无登革热病史者接种后的住院率。

蚊媒传染病权威斯科特·霍尔斯特德提出，如果人体从前产生抗体与下一次感染病毒不匹配，针对此前病毒产生的抗体无益于症状，甚或可能加重病情。他据此怀疑邓瓦夏疫苗会让无登革热病史者的首次发病更严重。目前，世界卫生组织已建议停用邓瓦夏疫苗。

在用武田疫苗进行的无登革热病史者实验中，对其的保护效果仅有74.9%，因未知原因对血清型三型病毒没有任何效果，所以，武田疫苗仍可能重蹈邓瓦夏疫苗的覆辙。

武田疫苗使用含有四种抗原基因的改造版血清型二型病毒，但实验报告并不完整。由于血清型四型感染过少，不能断定武田疫苗对其是否有作用。

正如登革热疫苗研究专家尹仁圭所说：“显然武田疫苗不是完美的，但是问题在于（已有）数据是否支持将它投入使用。”尽管武田疫苗已被证实可提供相对邓瓦夏疫苗更完备有效的保护，但其距离应用尚有距离。（实习记者张临谦 记者房琳琳）